'De arrogantie droop ervan af': darters woest na 'verschrikkelijke' woorden in 'mega slecht' interview

Peter Manley heeft de woede van veel darters op zijn hals gehaald met een opmerkelijk interview. De voormalig topspeler is de baas van spelersvakbond PDPA en sprak over dat de huidige generatie 'niet moet zeuren'. Dat zette kwaad bloed, weet Vincent van der Voort. Hij spreekt zijn walging uit over de woorden van de Engelsman.

De nu 63-jarige Manley won in 2003 zijn enige hoofdprijs bij de PDC en werd bekend vanwege zijn walk-on. Maar nu is hij baas van de spelersvakbond en begaat hij volgens Van der Voort een doodzonde. Hij nomineert hem zelfs voor de zelf in het leven geroepen award voor 'uit z'n nek lullen' in de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. "Een ding weet je wel na dat interview: hij is er niet voor de spelers", is de Nederlander stellig.

'Ik was zwaar geïrriteerd geweest'

Volgens Van der Voort had Manley nooit moeten zeggen dat het 'vroeger ook niet zo erg was' en dat de spelers van nu 'niet moeten zeuren'. "De arrogantie droop ervan af. Als een speler iets niet wil is dat je over vroeger begint. Je bent bezig met nu, de sport is veranderd. Ik ben blij dat ik geen speler meer ben, want ik was echt zwaar geïrriteerd gweest als deze man zulke uitspraken deed."

'Dat is verschrikkelijk, als je dat hoort'

De spelersvakbond is er volgens de 49-jarige ex-profdarter voor de spelers. "Die willen horen dat zo'n man in een interview voor de spelers gaat staan en zegt wat ze gaan doen om de omstandigheden te verbeteren. En dan staat Manley te praten dat ze niet moeten zeuren. Dat is verschrikkelijk als je dat hoort als speler. Stuitend arrogant, dat werkt gewoon niet."

'Ze begrijpen het helemaal niet'

De woorden van Manley klonken alsof hij voor de PDC sprak in plaats van voor de spelers. En volgens Van der Voort, die van zijn zoon Kevin hoorde dat die woorden bij veel darters verkeerd waren gevallen, is 'dat het slechtste wat je kunt hebben'. "Ze staan op deze manier zo ver van de spelers af. Ze begrijpen helemaal niet wat er bij de spelers van nu in hun hoofd omgaat. Hij vergelijkt nu alles met vroeger."

'Wat is dit voor kwakzalver?'

De top veertig van de wereld maakt het volgens Van der Voort niet echt uit wat zo'n Manley zegt. Zij redden zich wel met het prijzengeld van de PDC. "Maar hij moet juist opkomen voor de spelers tussen plek 41 en 128 van de wereld. Die hebben hem keihard nodig. Die spelers willen horen dat hij ook voor hen keihard werkt om dingen goed te regelen. Ik vond het een mega slecht interview, zo slecht. Je denkt dan echt: wat is dit voor kwakzalver?"

