Botsing tussen Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld leidde tot fiasco: 'Hij trekt dat helemaal niet'

Nederland is na Engeland het beste dartsland op de World Cup of Darts, gezien de historie. Maar de laatste keer dat de toppers in oranje wonnen was alweer in 2018. Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld waren niet altijd zo'n succesvol koppel, blijkt uit een anekdote van Vincent van der Voort. Die zag van dichtbij hoe de eerste samenwerking mislukte.

In de editie van 2013 vormden Van Gerwen en Van Barneveld een zeer onsuccesvol duo. Het nietige Finland was toen al in de knock-outfase te sterk. Dat had te maken met ego's, onthult Van der Voort in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. "Raymond was de ervaren man en Michael kwam er net bij, maar die kwam hoger binnen op de wereldranglijst."

'Michael wilde er niks van weten'

Wat volgde was een verschil in inzicht wie de kopman van Nederland moest worden. "Raymond had toen de hoop een beetje dat hij mocht beginnen omdat hij de meest ervaren speler was. Dat was echt tegen dovemansoren gericht", grinnikt Van der Voort. "Hij stelde het een beetje half voor en Michael wilde er niks van weten. 'Ik ben de nummer 1, punt', zei hij."

Deze toernooien mist topdarter Michael van Gerwen door ingelaste pauze: 'Echt nog veel te vroeg' De naam van Michael van Gerwen stond tot maandag officieel nog op de lijst voor de Nordic Darts Masters in Kopenhagen, maar is daar tijdens de loting voor het World Series-toernooi vanaf gehaald. De Nederlandse topdarter keert voorlopig niet terug aan de oche, zo vertelt ex-profdarter Vincent van der Voort in de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door.

'Die trekt dat helemaal niet'

Dat vond Barney niet lekker, weet de goede vriend van beide darters zich nog goed te herinneren. "Daarom ging het het eerste jaar meteen mis tegen Finland. Je merkte gewoon dat Raymond Michael er bij wilde betrekken, maar je moet Michael juist laten gaan. Die trekt dat helemaal niet. Een jaar later lieten ze elkaar met rust en werd het een fantastisch koppel."

'Incident' gespot bij topdarter Raymond van Barneveld: 'Je denkt normaal gesproken dat het wel goedkomt' Raymond van Barneveld deed op de Euro Tour in Leverkusen tegen de grote onbekende Andreas Harrysson alles goed, behalve het gooien van dubbels. Door zijn vele missers vloog de Nederlandse dartslegende er al in de eerste ronde uit tegen de Zweed. Een verandering bij 'Barney' wordt besproken in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door.

'Hij schikte zich in zijn rol'

Volgens Van der Voort wilde Raymond er eerst 'te veel een team van maken', maar kwam hij er daarna achter dat hij MVG 'moest laten'. "Dat is echt een stuiterbal. Die jaren erna deed Raymond dat goed en werden ze een waanzinnig koppel. Ook omdat hij zich schikte in zijn rol als tweede man. Dat had een jaartje nodig, maar daar word je wijzer van."

Dilemma voor Nederlandse topdarters: 'Wat doe je dan? Daar moeten ze over praten' Voor Nederland wordt het een interessante World Cup of Darts half juni, met debutant Gian van Veen en Danny Noppert als 'kopman'. Het splinternieuwe koppel moet door de lagere ranking ook nog eens in de groepsfase beginnen. Daarin moeten al goede afspraken worden gemaakt onderling, anders wacht hen tijdens de spannende duels al meteen een dilemma.

World Cup of Darts 2025

Van Gerwen doet de komende World Cup (12-15 juni) niet mee namens Nederland. Hij zei al af voordat zijn relatiebreuk met Daphne bekend werd. Gian van Veen neemt zijn plek in en maakt naast Danny Noppert zijn debuut op het toernooi. Alle ogen zijn in Frankfurt gericht op het droomkoppel van wereldkampioen Luke Littler met nummer 1 van de wereld Luke Humphries.

Zwak punt aangewezen bij gevreesde samenwerking tussen topdarters Luke Littler en Luke Humphries Het kan bijna niet anders of Luke Littler en Luke Humphries gaan samen de World Cup of Darts winnen. De nummers 1 en 2 van de wereld treden namens Engeland voor het eerst samen op. Het boezemt bij de andere landen waarschijnlijk al veel angst in en ook Vincent van der Voort heeft er niet al teveel zin in om de twee beste darters ter wereld samen te zien spelen.

Beluister de podcast

In de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door staan Vincent van der Voort en Damian Vlottes stil bij alles wat er gebeurd is in de dartswereld. Zo komt de Euro Tour in Leverkusen uitgebreid voorbij en reisde Van der Voort af naar het NK darts. Beluister dit en meer in de nieuwe aflevering hieronder, of check in via diverse kanalen als YouTube, Spotify en Apple Podcasts.