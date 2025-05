'De Premier League Darts is hartstikke oneerlijk, dit is hoe ze het verzonnen hebben'

De Premier League Darts is oneerlijk. Dat vinden Vincent van der Voort en Damian Vlottes in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. "Zestien weken lang strijden ze om vier plekken en dan kan het op één avond ineens allemaal over zijn", stipt Van der Voort het probleem aan.

"Het is hartstikke oneerlijk, maar anders zou de Premier League nu al klaar zijn. Dat wil je ook niet. Maar het is natuurlijk wel zo. Als je na zestien weken bovenaan staat, ben je eigenlijk de beste in de Premier League geweest. Alleen op die ene avond kan alles misgaan."

Premier League Darts 2025 | Stand, uitslagen, programma Michael van Gerwen en het prijzengeld Het einde van de Premier League Darts komt alweer in zicht. Na zestien weken is de grote finale-avond in de O2 Arena in Londen, waar de vier beste darters strijden om de hoofdprijs. Michael van Gerwen is de enige Nederlandse deelnemer na een veelbesproken selectie. Lees hier alles wat je moet weten over het lucratieve toernooi.

'Dit is hoe ze het verzonnen hebben'

Volgens de inmiddels gestopte profdarter kan er ook weinig aan het probleem gedaan worden. "Het is allemaal commercieel die finaledag. Daar gaat het om. Eigenlijk is het heel oneerlijk, maar het is zoals het is. Dit is hoe ze (de PDC, red.) het verzonnen hebben. Je weet dat alle druk op die ene avond staat."

Luke Littler en Michael van Gerwen

Zo kan het gebeuren dat Luke Littler, die ongenaakbaar aan kop staat met vijf avondwinsten en 38 punten, de Premier League Darts op één wedstrijd alsnog kan verliezen. De huidige nummer vier Michael van Gerwen zou met twintig punten en twee goede partijen op de slotavond het lucratieve toernooi alsnog kunnen winnen. Oneerlijk dus, vinden Van der Voort en Vlottes.

Meningsverschil tussen Michael van Gerwen en beste vriend: 'Je hebt met ego's te maken' Topdarter Michael van Gerwen slaat momenteel een andere weg in dan dat zijn goede vriend en ex-profdarter Vincent van der Voort hem adviseert. Het leidt tot een meningsverschil tussen de twee Nederlanders. "Maar hij is degene die bepaalt", verduidelijkt Van der Voort tegen Sportnieuws.nl over de uiteenlopende meningen over hoe Van Gerwen zich moet verbeteren.

Voorbeeld in de Eredivisie

Hoe moeilijk het is om er iets op te vinden, illustreren ze aan de hand van het voetbal in de Eredivisie. "Als je nu had gedaan dat de eerste vier clubs een halve finale en finale moesten spelen en de winnaar dan pas kampioen zou zijn... Dat is ook weer niet heel eerlijk. Helemaal perfect krijg je het niet."

Klein voordeel

Als nummers één en twee zouden Littler en Luke Humphries op z'n minst een klein voordeel moeten hebben. Van der Voort vindt het een goed idee wat Vlottes oppert: "Dat ze in ieder geval de wedstrijden mogen beginnen."

Opvallende geluiden rond jonge wereldkampioen Luke Littler (18): 'Ze vinden hem arrogant' Luke Littler heeft in Duitsland al het publiek tegen zich, maar nu lijken ook steeds meer landgenoten de jonge topdarter (18) niet te waarderen. Het viel podcastpresentator Damian Vlottes op dat Littler ook in Engeland meer en meer wordt uitgefloten.

Beluister de podcast

In de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door bespreken Vincent van der Voort en presentator Damian Vlottes alle ins en outs van de afgelopen dartsweek en wat er nog komen gaat. De kansen van Michael van Gerwen in de Premier League Darts komen voorbij en ook krijgt de PDC weer de wind van voren. Beluister dit en meer in de nieuwe aflevering, die hieronder te beluisteren is of via diverse kanalen als YouTube, Spotify en Apple Podcasts.