Opvallende geluiden rond jonge wereldkampioen Luke Littler (18): 'Ze vinden hem arrogant'

Luke Littler heeft in Duitsland al het publiek tegen zich, maar nu lijken ook steeds meer landgenoten de jonge topdarter (18) niet te waarderen. Het viel podcastpresentator Damian Vlottes op dat Littler ook in Engeland meer en meer wordt uitgefloten.

Vlottes was als fan bij de Premier League Darts in Birmingham en hoorde van dichtbij hoe de nummer twee van de wereld niet zo populair meer is. "Je hoort veel boegeroep", spreekt hij bij terugkomst in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. "Ik sprak met wat Engelse fans daar ook en vroeg waarom ze dat deden. Ze vinden hem arrogant", onthulde Vlottes.

'Blijft een jochie van achttien'

Daar schrikt Vincent van der Voort van. De 49-jarige oud-profdarter had het 'verval' van de populariteit van Littler niet zo snel verwacht. En zeker niet bij zijn eigen fans. "Hij is niet arrogant toch? Hij is juist verlegen. Op het podium wel ja, net als Gerwyn Price. Dat heb je met Littler ook. Maar het blijft een jochie van achttien. Hij gaat nog heel veel fouten maken. Het is wel vreemd dat hij in Engeland nu al niet heel populair is."

'Hij speelt er bewust een beetje mee'

Volgens Van der Voort zie je juist bij zulke talenten als Littler, dat dan de hele natie zich achter zo iemand schaart. Maar Kim Huybrechts, de Belgische topdarter die te gast is bij Darts Draait Door, 'heeft het vooral met Littler zelf te maken', zegt hij. "Hij speelt er bewust een beetje mee. Ik vind hem soms ook op het randje reageren hoor. Maar Engeland heeft zoveel goede darters, ze kunnen niet voor iedereen zijn. Dat het bij Littler gebeurt, is wel bijzonder."

'Wat is dit nou?'

Van der Voort maakte het in zijn tijd als profdarter niet vaak mee dat hij door landgenoten werd uitgefloten. "Maar één keer wel, toen speelde ik in Zwolle tegen Danny Jansen. Waren al die boeren (waar Jansen vandaan komt, red.) er op af gekomen. Toen ik aankwam bij de zaal stonden er allemaal tractoren op de parkeerplaats. Ik miste vervolgens pijlen voor de wedstrijd, omdat ik dacht: 'Wat is dit nou?'. Maar boos werd ik niet."

Beluister de podcast

In de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door is Kim Huybrechts te gast bij vaste makers Vincent van der Voort en Damian Vlottes. Met z'n drieën bespreken ze de ins en outs van de dartswereld en bespreekt de Belgische topdarter zijn markante carrière. Beluister de nieuwe aflevering hieronder of check in via kanalen als YouTube, Spotify en Apple Podcasts.