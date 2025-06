Deense topdarter verrast fans en trekt de aandacht met gedurfde nieuwe look

De Deense darter Benjamin Drue Reus is in eigen land met een fris kapsel het podium opgestapt. Tijdens de Nordic Darts Masters in Kopenhagen viel hij op met een nieuwe look. De darter heeft zijn haren rood gekleurd.

De 26-jarige Reus is de enige Deen op het World Series-toernooi in Denemarken. In dit toernooi staan acht wereldtoppers tegenover acht 'lokale' spelers. In dit geval de beste darters uit Scandinavië en de Baltische staten.

Deze toernooien mist topdarter Michael van Gerwen door ingelaste pauze: 'Echt nog veel te vroeg' De naam van Michael van Gerwen stond tot maandag officieel nog op de lijst voor de Nordic Darts Masters in Kopenhagen, maar is daar tijdens de loting voor het World Series-toernooi vanaf gehaald. De Nederlandse topdarter keert voorlopig niet terug aan de oche, zo vertelt ex-profdarter Vincent van der Voort in de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door.

Knalrood haar

In de eerste ronde trad Reus vrijdagavond aan tegenover Nathan Aspinall. Ondanks het feit dat de Deen een tourkaart heeft en daarmee een professionele status, had hij tegen de Engelsman geen enkele kans. Hij verloor met 6-0 in legs, nadat hij liefst vijf pijlen op een dubbel miste.

Het spel van Reus trok niet veel bekijks, maar daar zorgde zijn haar wel voor. Hij betrad het podium met knalrood haar en een strakke opscheer. De nummer 92 van de wereld houdt sowieso van een verrassing: eerder kleurde hij zijn haar al blond.

WHITEWASH WIN FOR ASPINALL!



Clinical display from Nathan Aspinall, who inflicts more misery on home soil for Benjamin Reus!



The Danish number one suffers his fourth successive whitewash defeat at this event!



📺 https://t.co/8jpUvrAgVf#NordicDarts25 pic.twitter.com/Qt6XH4KMkI — PDC Darts (@OfficialPDC) June 6, 2025

Negatieve reeks

De 6-0 nederlaag van Reus zorgt voor een bijzondere negatieve reeks. De Deen staat sinds 2022 ieder jaar op de Nordic Darts Masters. Bij zijn debuut verloor hij met 6-0 van Dimitri van den Bergh. In 2023 verloor hij ook in de eerste ronde: met 6-0 van Gerwyn Price. En vorig jaar, in 2024? Toen verloor hij ook met 6-0, ditmaal van Luke Humphries. Reus won dus voor het vierde jaar op rij géén leg voor zijn thuispubliek.

Dartskenner hoopt op snelle terugkeer Michael van Gerwen na relatiebreuk: 'Iets waar je je niet op kunt voorbereiden' Topdarter Michael van Gerwen beleeft een ellendige periode. De drievoudig wereldkampioen kondigde op 24 mei aan dat hij en zijn vrouw Daphne na tien jaar huwelijk gaan scheiden. Als gevolg van het verdrietige besluit slaat 'Mighty Mike' de komende toernooien over. Wat betekent zijn gemis voor de dartswereld?

Van Gerwen

Naast Luke Littler, Humphries, Stephen Bunting, Rob Cross, Price, Aspinall, Chris Dobey en Jonny Clayton zou eigenlijk Michael van Gerwen ook meedoen aan de Nordic Darts Masters. Hij meldde zich recent af na de breuk met zijn vrouw Daphne. De World Series-toernooien tellen niet mee voor de wereldranglijst, dus dat is geen ramp. Het is nog onduidelijk wanneer de Nederlandse topdarter terugkeert in het circuit.