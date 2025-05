Dartskenner hoopt op snelle terugkeer Michael van Gerwen na relatiebreuk: 'Iets waar je je niet op kunt voorbereiden'

Topdarter Michael van Gerwen beleeft een ellendige periode. De drievoudig wereldkampioen kondigde op 24 mei aan dat hij en zijn vrouw Daphne na tien jaar huwelijk gaan scheiden. Als gevolg van het verdrietige besluit slaat 'Mighty Mike' de komende toernooien over. Wat betekent zijn gemis voor de dartswereld?

Dartscommentator Jacques Nieuwlaat schat in dat er genoeg andere toppers met een aansprekende persoonlijkheid zijn, om het tijdelijke wegvallen van Van Gerwen op te vangen.

"Voor de dartsport an sich denk ik dat het niet heel veel uitmaakt", zegt Nieuwlaat tegen Panorama. "Ik denk dat het vooral voor hemzelf heel erg vervelend is, een persoonlijk drama, maar voor de dartsport is het denk ik geen drama."

Terugkeer Michael van Gerwen na relatiebreuk

Bovendien verwacht Nieuwlaat dat het niet al te lang zal duren voordat de Brabantse 'sloopkogel' weer de pijltjes oppakt. "Het eerstvolgende grote televisietoernooi is de World Matchplay in juli in Blackpool, ik ga er eigenlijk vanuit dat hij dan wel weer meespeelt", zegt de toernooidirecteur van het WK darts van de bond WDF.

"Immers, als u of ik in een scheiding terechtkomt, zullen we op een gegeven moment ook weer aan het werk moeten. Wat dat betreft zijn darters soms net mensen."

Iedereen die een klein beetje interesse heeft in darts, zal inmiddels hebben gehoord dat Van Gerwen in scheiding ligt. Daardoor zal hij in deze periode waarschijnlijk anders worden bekeken en benaderd. Maar Nieuwlaat meent dat Van Gerwen stevig genoeg in zijn schoenen staat om daar mee om te kunnen gaan.

"Ik vermoed dat hij geestelijk wel goed in orde is, al is dit natuurlijk iets waar je je niet op kunt voorbereiden", stelt Nieuwlaat.

Voorlopig richt Van Gerwen zich puur op zijn gezin en heeft hij nog geen datum voor een terugkeer in het darts gesteld. "Ik hoop voor hen allebei dat het snel is afgehandeld, met een goede omgangsregeling voor de kids", zei goede vriend Vincent van der Voort eerder in de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door over de situatie.

