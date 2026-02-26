Gian van Veen heeft een sterke avond in de Premier League opnieuw niet kunnen bekronen. Voor de derde keer in vier speelrondes haalde hij de finale, maar die verloor hij wederom. De Nederlandse topdarter werd na twee knappe zeges in Belfast geklopt door Stephen Bunting.

Van Veen haalde in de eerste en de derde speelronde al de finale en kreeg dat donderdag opnieuw voor elkaar. Daarin was hij de favoriet, want in de eindstrijd nam hij het op tegen Bunting, die tot deze week geen partij had gewonnen. De Engelsman was in Noord-Ierland plotseling lekker op dreef en gooide zich met zeges op Luke Humphries en Jonny Clayton, die voor de tweede week op rij had gewonnen van Luke Littler, naar de finale.

Daarin sloeg hij tegen Van Veen direct toe. Bunting brak de Nederlander in de eerste leg en deed dat na missers van de verliezend WK-finalist nog eens in leg 5. Van Veen had met een zege de koppositie overgenomen van Clayton, maar kon de achterstand niet meer goedmaken en ging met 6-2 onderuit. Daardoor wacht hij na drie finales nog op zijn eerste avondzege.

Knappe zeges

Toch kan Van Veen terugkijken op een mooie avond, want hij nestelde zich met zijn drie punten nog ruimer in de play-offplekken. Hij versloeg in de halve finales Gerwyn Price, die eerder op de avond had gewonnen van Michael van Gerwen, in een zenuwslopende partij. De Welshman kreeg in de beslissende elfde leg één wedstrijdpijl op de bull, maar miste. Van Veen kreeg ook maar één kans, maar gooide die wel in de dubbel-16: 6-5.

Van Veen rekende eerder op de avond ook al af met het vijandelijke publiek. Hij nam het in de kwartfinale namelijk niet alleen op tegen Rock, maar ook tegen duizenden Noord-Ieren. Zij steunden de lokale held natuurlijk uitbundig en dat leverde Van Veen bij zijn opkomst flink wat gefluit op.

Zij hoopten Van Veen daarmee uit zijn spel te brengen, maar dat lukte ze niet. De Nederlander gaf vanaf een 1-1 stand een onvervalste cursus finishen weg. Van Veen gooide achtereenvolgens 109, 167 en 113 uit en maakte daarmee het verschil. Hij leek daarmee voor het hoogtepunt van de partij te hebben gezorgd, maar niets bleek minder waar. Rock gooide in de zevende leg vanuit het niets een negendarter en zorgde voor dolle vreugde in de zaal. Van Veen liet zich er niet door afleiden en won alsnog de partij.

Michael van Gerwen

Van Gerwen, de andere Nederlander in de Premier League, sneuvelde dus al direct. De drievoudig wereldkampioen moest de afgelopen tijd door problemen met zijn gezondheid een aantal toernooien afzeggen, maar was in Belfast wel van de partij. Van Gerwen kwam tegen Price met 5-3 voor, maar ging alsnog onderuit.