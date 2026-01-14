De Engelse darter Dom Taylor is keihard gestraft vanwege het feit dat hij op doping is betrapt tijdens het WK darts in december. De jongeling liep voor de tweede keer in ruim een jaar tijd tegen de lamp en werd al uit het WK gehaald. Nu zijn er details gedeeld over zijn schorsing en welke middelen hij heeft gebruikt.

Taylor won in de eerste ronde met 3-0 in sets van de Zweed Oskar Lukasiak. Hij zou in de tweede ronde tegen Jonny Clayton spelen, maar werd voor dat duel uit het toernooi gehaald toen de dopingovertreding bekend werd. Clayton mocht toen gratis naar de derde ronde en Taylor was de sjaak. Zeker omdat de 27-jarige Engelsman ruim een jaar eerder ook al betrapt en geschorst was. Nu komt de DRA - de Darts Regulation Authority - met een officieel statement naar buiten.

Cocaïne en cannabis

Taylor heeft aan alle beschuldigingen toegegeven. De DRA kwam tot de conclusie dat de verboden middelen zijn genuttigd buiten de competities en dat hij dus niet tijdens het WK nog gebruikt heeft. Omdat het zijn tweede overtreding binnen afzienbare tijd, krijgt hij een op elkaar gestapelde straf. De DRA deelt dat het ging om cocaïne én cannabis, die Taylor nam voordat het WK darts op 11 december begon. Die middelen zijn nog lang traceerbaar in het lichaam.

Zes maanden schorsing

'Na de hoorzitting hebben we besloten dat, omdat het Taylors tweede overtreding is, we hem moeten schorsen voor zes maanden', is de officiële uitspraak van de DRA. Daarnaast moet hij alle kosten betalen die in zijn zaak gemaakt zijn en verliest hij zijn 25.000 pond prijzengeld. Daarmee duikelt Taylor ook op de Order of Merit, de wereldranglijst bij de PDC. Hij staat nu buiten de top-64 en is daarmee zijn tourkaart ook kwijt.

Rentree alleen mogelijk via Q-School

Het inleveren van het prijzengeld en daarmee het verlies van zijn tourkaart waren al bekende straffen. De Belg Mario Vandenbogaerde profiteerde daarvan en hoefde niet naar Q-School om zijn tourkaart weer terug te winnen. Taylor is met terugwerkende kracht dus een half jaar geschorst en keert niet voor half juni terug. Aannemelijk is dat hij langer dan dat niet meer dart. Wil hij ooit nog terugkeren bij de PDC, dan zal hij zich via Q-School weer moeten verzekeren van een startbewijs.