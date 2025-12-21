De diskwalificatie van Dom Taylor op het WK heeft veel losgemaakt in de dartswereld. Twee dagen later besloot de Engelsman zelf met een verklaring te komen. In een lange en opvallend open boodschap nam Taylor verantwoordelijkheid en bood hij zijn excuses aan.

Tijdens het WK darts werd Dom Taylor uit het toernooi gezet nadat bij een dopingcontrole een verboden middel werd aangetroffen. De Professional Darts Corporation bevestigde dat hij per direct is geschorst in afwachting van een disciplinair proces. Het is niet de eerste keer dat Taylor in opspraak raakt: eerder liep hij al eens tegen een schorsing aan, waardoor hij een eerdere WK-editie moest missen. Door de nieuwe diskwalificatie ging zijn wedstrijd in de tweede ronde niet door, kreeg zijn tegenstander een vrij lot en liep Taylor ook het bijbehorende prijzengeld mis.

Openheid na zware periode

In zijn statement richtte Taylor zich rechtstreeks tot de mensen om hem heen. Familie, vrienden, sponsors, management en fans kwamen allemaal voorbij. "Ik heb veel mensen teleurgesteld", schreef hij in persbericht. De darter erkende daarbij dat hij niet eerlijk is geweest. "Niet alleen tegen anderen, maar ook niet tegen mezelf", gaf hij toe. Volgens Taylor probeerde hij naar buiten toe sterk over te komen, terwijl het vanbinnen al langere tijd niet goed ging.

De Engelsman liet weten dat darts voor hem lange tijd een vlucht was. Op het podium voelde hij rust en controle, terwijl hij die daarbuiten steeds meer kwijtraakte. "Darts was mijn ontsnapping", schreef Taylor, doelend op de mentale problemen waar hij mee worstelde na ingrijpende gebeurtenissen uit zijn verleden en recente persoonlijke verliezen.

Onder een vergrootglas

Volgens Taylor probeerde hij te lang alles alleen te dragen. Hij bleef zichzelf voorhouden dat hij het zelf moest oplossen en geen hulp nodig had. "Ik dacht dat ik alles aankon", gaf hij toe. Achteraf beseft hij dat hij eerder hulp had moeten zoeken en signalen te lang heeft genegeerd.

Taylor benadrukte dat zijn verklaring bedoeld is om openheid te geven, niet om zichzelf vrij te pleiten. "Dit is geen excuus", maakte hij expliciet duidelijk. Wel wilde hij laten zien dat hij verantwoordelijkheid neemt. Hij liet weten inmiddels hulp te zoeken en bewust een stap terug te doen om aan zijn mentale gezondheid te werken.

Tot slot keek de Engelsman voorzichtig vooruit. Taylor sprak de wens uit om terug te keren wanneer hij daar klaar voor is, zowel als darter als als mens. "Ik kom terug om te laten zien wie ik ben", besloot hij. Juist omdat Taylor al eerder tegen de lamp liep, ligt zijn toekomst in de dartswereld onder een vergrootglas. Een eventuele terugkeer zal niet alleen afhangen van sportieve prestaties, maar vooral van de vraag of hij daadwerkelijk de rust en hulp vindt die hij nu zegt nodig te hebben.

📰 Dom Taylor issues apology over failed drugs test pic.twitter.com/UfhqAKjngp — Online Darts (@OfficialOLDarts) December 21, 2025

Sportnieuws.nl zit bovenop het WK darts. Volg alles over het iconische toernooi in Alexandra Palace via onze dartspagina. Michael van Gerwen is één van de vijftien Nederlanders die meedoet aan het WK. Alle 128 deelnemers krijgen een flinke steun in de rug van de PDC door het torenhoge prijzengeld dat wordt uitgekeerd. Ex-profdarter Vincent van der Voort laat elke dag zijn licht schijnen op het WK darts in Sportnieuws.nl Darts Draait Door. Check ook alle uitslagen en bijzonderheden.