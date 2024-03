Dimitri van den Bergh draagt UK Open-zege op aan psycholoog en overleden opa, maar krijgt ook veel kritiek

Dat Dimitri van den Bergh zondagavond de UK Open won en daarmee zijn tweede major bij de PDC, had een feestje moeten zijn voor de Belgische darter. Echter kreeg hij achteraf online en van de kenners vooral kritiek en zelfs een beetje haat.

Van den Bergh leek op een 'makkelijke' zege af te stormen in de finale tegen Luke Humphries. Hij stond 7-2 en later 10-8 voor. Hij miste matchdarts om de wedstrijd eerder te beslissen. Hij zag de Engelsman terugkomen tot 10-10 en haalde in de beslissende laatste leg alle trucjes uit de kast om de wedstrijd te winnen. Zo nam hij uitgebreid te tijd om te beginnen aan zijn beurt en haalde hij trager dan normaal zijn pijlen uit het bord. Het werkte in zijn voordeel, want hij haalde Humphries ermee uit zijn ritme en won de UK Open.

'Zo ongelofelijk sloom geworden'

Humphries was na afloop niet boos op Van den Bergh dat hij dat deed, maar wel geïrriteerd. "Ik ben gewend aan een Dimitri van den Bergh die in een lekkere flow door gooit. Hij was een tegenstander waar ik fijn tegen gooide. Maar nu is hij helemaal veranderd. Hij is nu een van de moeilijkste tegenstanders om tegen te gooien, omdat hij zo ongelofelijk sloom is geworden. Hij doet er nu wel heel erg lang over om zijn pijlen uit het bord te halen en dat ben ik niet gewend."

'Bijna de architect van zijn eigen ondergang'

Chris Mason, een van de analisten op de Engelse televisie, vond het wél erg wat de Belg deed en ergerde zich aan hem. "Dimitri was door zijn gedrag bijna de architect van zijn eigen ondergang. Om een goede wedstrijd te krijgen, heb je twee goeie danspartners nodig. Van den Bergh was alles behalve dat. Het publiek pikte dat snel op, dat is erg slim. De fans keerden zich tegen Van den Bergh. Hij mag van geluk spreken dat hij het op het einde nog won."

'Van den Bergh was dronken'

Na afloop was Van den Bergh dolgelukkig. Volgens sommige fans zelfs dronken, zowel van geluk als letterlijk. Tijdens de wedstrijd floten en jouwden ze hem al uit en het interview meteen na afloop op het podium haalde sociale media, waar de fans geen respect hadden voor Van den Bergh.

Reactie Dimitri van den Bergh

Van den Bergh was zelf vooral erg blij, natuurlijk, met zijn winst op de UK Open. Hij dankte na afloop de zege op aan zijn vorig jaar overleden opa, aan wie hij tijdens de wedstrijd meermaals dacht. Ook is hij dankbaar voor de hulp van een sportpsycholoog, die hem nu al een tijdje helpt. Maar hij keek vooral uit om met zijn familie te praten. Kijk het interview dat hij met Viaplay had hieronder.