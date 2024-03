Dimitri van den Bergh fel na kritische opmerking: 'Je wil niet toegeven dat deze Belg heeft gewonnen'

Kim Huybrechts en Dimitri van den Bergh lieten vorig jaar op de World Cup of Darts zien het met elkaar aan de stok te hebben, maar ook Mike de Decker heeft geen goede relatie met Huybrechts. Het blijkt nu dat de twee in november een heftige ruzie hebben gehad een daar heeft 'The Hurricane' nu een dikke boete voor gehad. Inmiddels zijn er ook beelden van het incident opgedoken.