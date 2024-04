Danny Noppert slaat belangrijke slag in strijd met Dirk van Duijvenbode om plek op World Cup of Darts

Danny Noppert begon het jaar als duidelijke nummer twee van Nederland op de PDC Order of Merit, maar hij leverde flink wat in door zijn vroege uitschakeling op de UK Open. Daarmee kwam de plek van The Freeze op de World Cup of Darts ook op de tocht te staan. Het is een spannende strijd wie daar samen met Michael van Gerwen namens Nederland aan de oche zal verschijnen.

Noppert verdedigde op de UK Open tot nu het meeste rankinggeld, want in Minehead stond zijn major-winst van twee jaar geleden op het spel. Doordat hij al vroeg uitgeschakeld werd, is hij toen maar liefst zes plekken gezakt op de Order of Merit. Hij was virtueel daardoor ook zijn plek op de World Cup kwijt aan Dirk van Duijvenbode, maar Noppert won dinsdag Players Championship 8 en heeft daarmee een mooie marge voor zichzelf gecreëerd.

Danny Noppert houdt perfecte reeks in Players Championship-finales levend met dagzege in Leicester Danny Noppert is vijf uit vijf in finales van een Players Championship. Dinsdag versloeg hij in Leicester wereldkampioen Luke Humphries in een spannende eindstrijd: 8-6. Noppert pakte zo zijn zesde PDC-titel, hij schreef namelijk in 2022 een major op zijn naam in de vorm van de UK Open.

Wie koppelt met Van Gerwen?

De PDC kiest voor het koppeltoernooi altijd de twee hoogst geklasseerde spelers per land en nu zijn dat Van Gerwen en Noppert. MvG is zeker van zijn plekje, maar het gevecht om de tweede plaats is nog altijd niet beslist. Het verschil tussen Noppert en Van Duijvenbode is 21.750 pond. De ranking op 27 mei bepaalt wie er meedoen. Tot die tijd staan er nog vijf Euro Tours en twee Players Championships op het programma.

Van Duijvenbode moet wel flink aan de bak om dat gat te dichten, maar te wanhopen hoeft hij niet. Het winnen van een Euro Tour levert 30.000 pond op en een Players Championship de helft daarvan. In totaal kunnen de darters dus nog maximaal 180.000 pond verdienen. De World Cup wordt eind juni afgewerkt in Frankfurt.

Stand Nederlanders

Michael van Gerwen 1.028.000 Dirk van Duijvenbode 421.000 Danny Noppert 399.250 Raymond van Barneveld 244.750 Gian van Veen 154.000 Jermaine Wattimena 118.750

World Cup

Van de dertien edities van de World Cup won Nederland er vier. Alle keren was Van Barneveld daarbij. Van Gerwen stond drie keer met de titel in handen en Co Stompé won in 2010 de eerste editie van het landentoernooi. Bij de World Cup van 2011 gooide Barney met Vincent van der Voort.

Wisseling van de wacht

In 2018 won Nederland dus voor het laatst. Sindsdien werd er aan de opstelling gesleuteld, omdat Van Barneveld steeds verder wegzakte en andere Nederlanders boven zich moest dulden. In 2019 waren moest Van Gerwen voor het eerst met iemand anders, dat werd toen Jermaine Wattimena.

Sinds einde Van Barneveld: geen finale

Een jaar later mocht Noppert met Van Gerwen gooien en in 2021 kreeg Van Duijvenbode de kans met Mighty Mike. De laatste twee jaar was het Van Gerwen zelf die niet meedeed vanwege blessures en andere fysieke ongemakken. Toen gooiden The Freeze en The Titan dus samen, zij kwamen niet verder dan de halve finale in 2022. Dat is nog altijd de beste prestatie in het tijdperk zónder succesformule Van Barneveld.