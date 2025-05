Dirk van Duijvenbode krijgt lachers op zijn hand met opmerkelijke actie na zege op Michael van Gerwen

Dirk van Duijvenbode zorgde zaterdag voor een verrassing op de European Darts Grand Prix door landgenoot Michael van Gerwen te verslaan. Na afloop maakte hij een sponsor extra blij met een opvallende actie: hij plakte een sticker met de sponsornaam pontificaal op zijn voorhoofd. "Misschien zit het morgen niet op mijn shirt," grapte hij.

De Nederlandse darter klopte zijn landgenoot voor het eerst op een podium: 6-3. Na zijn winst verscheen de 32-jarige darter met een opvallende sticker op zijn gezicht voor een interview. Daar had Aubergenius dan ook een goede reden voor. "Ik heb de naam van een sponsor op mijn hoofd geplakt," begint hij.

Compensatie

"Misschien zit het morgen niet op mijn shirt, want het laat steeds los," ging de dolblije Van Duijvenbode verder. "Dus dit is misschien een beetje ter compensatie voor morgen." De interviewer van de PDC merkte op dat de sponsor vast blij zou zijn als hij zondag opnieuw de naam op zijn hoofd zou plakken. "Winamax, Winamax, hey!" riep Van Duijvenbode enthousiast uit, verwijzend naar de sponsor.

Vorm Van Gerwen

Ondanks zijn verrassende verlies tegen Van Duijvenbode, lijkt Mighty Mike zijn vorm weer een beetje terug te hebben gevonden. Afgelopen donderdag haalde hij zelfs de finale van de Premier League Darts-avond in Birmingham. Dat hij twee dagen later weer in actie moest komen in het Duitse Sindelfingen, bleek teveel gevraagd.

De nummer drie van de wereldranglijst zette direct de toon tegen landgenoot Van Duijvenbode, die in de eerste ronde met ruime cijfers won van de Ier William O'Connor (6-2). Van Gerwen brak Aubergenius in de eerste leg, maar datzelfde deed Van Duijvenbode een leg later.

Knappe finish

De ommekeer kwam een aantal legs later. Van Duijvenbode was scorend vele malen sterker dan Van Gerwen en pakte de zesde leg van hem af door een knappe finish via bullseye en dubbel 20: 4-2. De Groene Sloopkogel pakte nog wel een leg, maar verloor alsnog van de sterke Van Duijvenbode: 6-3. Hij speelt zondag tegen Martin Schindler, die vorig weekend de Austrian Darts Open op zijn naam schreef.

Een week eerder was Van Duijvenbode de enige Nederlander die de kwartfinales wist te bereiken bij de Euro Tour in Graz, maar daar ging hij onderuit tegen Ross Smith, de nummer 17 van de wereld.