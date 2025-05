Michael van Gerwen struikelt verrassend over landgenoot die unieke mijlpaal bereikt

Michael van Gerwen heeft verrassend verloren van landgenoot Dirk van Duijvenbode. In een drukke dartsweek kwam de Nederlandse darter niet verder dan twee legs op de European Darts Grand Prix. Van Duijvenbode won voor het eerst van Van Gerwen op een podium: 6-3.

Van Gerwen heeft de vorm weer enigszins te pakken. Afgelopen donderdag haalde hij zelfs de finale van de Premier League Darts-avond in Birmingham. Twee dagen later moest Mighty Mike weer in actie komen in het Duitse Sindelfingen. Dat bleek teveel gevraagd.

De nummer drie van de wereldranglijst zette direct de toon tegen landgenoot Van Duijvenbode, die in de eerste ronde met ruime cijfers won van de Ier William O'Connor (6-2). Van Gerwen brak Aubergenius in de eerste leg, maar datzelfde deed Van Duijvenbode een leg later.

Uniek moment

De ommekeer kwam een aantal legs later. Van Duijvenbode was scorend vele malen sterker dan Van Gerwen en pakte de zesde leg van hem af door een knappe finish via bullseye en dubbel twintig: 4-2. De Groene Sloopkogel pakte nog wel een leg, maar verloor alsnog van de sterke Van Duijvenbode: 6-3. Hij speelt zondag tegen de winnaar van het duel tussen Josh Rock en Martin Schindler.

Raymond van Barneveld

Eerder op de zaterdagavond won Raymond van Barneveld verrassend van Gerwyn Price. De Nederlandse dartslegende was scherp op het juiste moment en won met 6-5 van de Premier League-speler. Zondag speelt hij in de 8ste finales tegen de Engelsman Martin Lukeman.

De European Darts Grand Prix is een goed toernooi voor de Nederlanders. Niels Zonneveld versloeg óók een speler die afgelopen donderdag nog actief was op de Premier League Darts-avond. Hij won van Nathan Aspinall en plaatste zich voor de 8ste finales. Danny Noppert won het Nederlandse onderonsje met Wessel Nijman en is ook actief op de finaledag.