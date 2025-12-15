Dirk van Duijvenbode begint maandagavond aan het WK darts tegen Andy Baetens. De Belg maakt zijn debuut op het WK van de PDC, maar pakte al wel eens de wereldtitel bij de WDF. Van Duijvenbode ziet dat als een groot nadeel.

Van Duijvenbode heeft in aanloop naar dit WK wat meer getraind, omdat hij wat ritme miste. In welke vorm hij nu in Alexandra Palace arriveert? "Geen idee", haalt hij zijn schouders op bij Viaplay. "Ik train heel goed. Maar ik haal ook een finale van de Euro Tour, en dan verlies ik daarna weer in de eerste ronde. In de wedstrijden is het nog niet constant genoeg."

"Ik wil winnen, ik heb er ook wel zin in", gaat Van Duijvenbode verder. "Het is ook wel lekker als de druk zo hoog is, zoals op het WK." Vervolgens krijgt hij de vraag of hij nog altijd vanuit een bepaalde trigger speelt, maar volgens Aubergenius is dat verleden tijd. "Vroeger zocht ik echt naar een trigger, nu probeer ik echt vanuit rust te spelen. Dat lukt niet altijd."

'Dat is het grootste nadeel'

Van Duijvenbode neemt het in de eerste ronde op tegen Baetens. "Het grootste nadeel aan hem is: het is een debutant, maar hij heeft hem bij die andere (WDF, red.) wel eens gewonnen. Dus hij weet hoe het is. Normaal als je debutant bent, ben je dat niet gewend."

De nummer dertig van de wereldranglijst vindt het wel een groot voordeel dat hij al lang weet dat Baetens zijn tegenstander is. In voorgaande jaren kwam Van Duijvenbode er pas laat achter wie zijn opponent werd, omdat hij in de tweede ronde instroomde. Door de uitbreiding van het deelnemersveld is dat niet meer het geval.

