Voor Dirk van Duijvenbode is er alles aan gelegen om een goed WK darts te draaien. De Nederlandse topdarter kampte de afgelopen jaren met blessures, maar hoopt nu weer fit aan de oche te staan. Na een - op negatieve wijze - spraakmakend WK vorig jaar, wil hij dingen rechtzetten. Zoals het opmerkelijke interview na zijn verloren partij tegen Madars Razma.

Vorig jaar verscheen hij ziek voor de camera van Viaplay om zijn nederlaag van commentaar te voorzien. Hij kreeg ruzie met de microfoon, had nauwelijks een stem en kon zich maar moeilijk uiten. Hij heeft geleerd van die ervaring, waarvan de beelden viraal gingen in Nederland. "Ik wilde dat interview niet doen. Ik kon niet eens praten. Ik vind het ook nog steeds belachelijk dat ze me dat hebben laten doen. Dat neem ik sommige mensen ook kwalijk. Ze hadden me daar gewoon moeten laten gaan", zegt hij nu in gesprek met het Algemeen Dagblad.

'Geef me maar een boete'

Hij was niet alleen ziek, hij kampte ook met een vervelende situatie thuis. "Ik had ook een vervelende periode thuis met mijn moeder die ziek was, dus ik zat er gewoon even helemaal doorheen. Over het algemeen kan ik na een wedstrijd vrij goed analyseren, maar in de eerste tien minuten zit je nog in de emotie en komt er alleen maar onzin uit. Dus ja, daar baal ik van. De volgende keer doe ik het ook niet in die situatie. Geef me dan maar een boete.”

Slapeloze nachten

Zijn thuissituatie is ook flink veranderd, met een vierde lid van het gezin Van Duijvenbode. Dochter Loïs werd eerder dit jaar geboren nadat vriend en vriendin eerder ook al zoontje Levi kregen. Dochterlief slaapt echter slecht, waardoor de ouders slapeloze nachten hebben. Niet ideaal, vlak voor een WK. Mede daardoor besloot Van Duijvenbode ergens anders te slapen voor een betere voorbereiding op het WK. Tegen Andy Baetens moet hij er staan in de eerste ronde.

'Dat geeft druk'

"Het egoïsme wordt minder. Ook al mag je die gedachte niet hebben, soms speel ik een wedstrijd en denk ik: als ik deze win, ben ik vanavond of morgen niet thuis en zie ik de kinderen weer niet. Dat geeft druk, soms ook negatieve gedachten. Ik ga het op deze manier ook niet tot mijn 50ste volhouden.” Zijn gezin is zijn alles en dus doet het weleens pijn als hij weer van huis moet.

'Voel je je schuldig om'

"Levi weet nu dat ik ga darten als ik weg ben. Dat vindt hij niet altijd leuk, maar dan zeg ik: ik ga geld verdienen zodat we naar de leeuwen kunnen. Je vriendin snapt natuurlijk wat de situatie is, maar kinderen niet. Die willen gewoon een vader in hun leven. Daar voel je je wel schuldig om."

