'Geweldige' PDC strooit met miljoenen richting topdarters: 'Er zijn veel sporten die er een moord voor zouden doen'

De PDC heeft een flinke financiële injectie binnen het darts toegepast. De winnaar van het komende WK mag een miljoen pond bijschrijven. Ex-darter Vincent van der Voort kijkt met een beetje jaloezie naar de vernieuwde prijzenpot, maar is ook enthousiast in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door.

Het is de grootste verhoging van de prijzenpot in de geschiedenis van de dartsport. De grootste financiële impuls wordt gepompt in het WK darts, waar ruim 5 miljoen pond aan prijzengeld wordt toegevoegd. Daarnaast wordt het prijzengeld van vrijwel alle andere toernooien ook verhoogd.

"Geweldig toch?", reageert Van der Voort in de Darts Draait Door-podcast. "Om professioneler te worden, om alles beter te maken rondom het darten is dit geweldig nieuws. Je kunt gewoon een miljoen pond verdienen."

Zeldzame 'dikke pluim'

Van der Voort ziet de verhoging van het prijzengeld ook als een manier om de dartsport op de kaart te zetten. "Veel mensen nemen darten nog steeds niet serieus, maar als je het prijzengeld ziet... Dan zijn er heel veel sporten die er een moord voor zouden doen om dit prijzengeld te kunnen verdienen. Daar moet je toch de PDC een dikke pluim voor geven. Dat hebben ze toch goed voor elkaar gekregen", geeft hij de dartsbond een zeldzaam compliment.

De ex-darter vergelijkt het prijzengeld met de centen die hij in het verleden kon verdienen. "Toen ik overstapte naar de PDC, kreeg je 75 pond als je de eerste ronde won. Nu is het gewoon 1250 pond voor het kleinste toernooitje. De winnaar kreeg toentertijd een ton en nu is het een miljoen. Als je het goed doet, ga je heel veel geld verdienen."

'Dat is wel vreemd'

Maar of de vernieuwde prijzenpot ook goed is voor een eerlijke wereldranglijst, betwijfelt de kritische darter. "Er zitten altijd negatieve dingen aan. Doordat je het prijzengeld van het WK naar een miljoen verhoogt, kan je alle tv-toernooien eromheen winnen en dan heb je nog niet het prijzengeld van het WK. Dat is voor je ranking gewoon slecht. Het WK wordt dusdanig belangrijk, dat het je ranking bepaalt. Ze zouden eigenlijk naar een puntensysteem moeten werken, maar ik denk niet dat ze naar ons luisteren."

De PDC sleutelde aan het deelnemersveld van het WK darts en de Grand Slam of Darts. Maar hoe dit precies ingedeeld zal worden, is niet bekend. "Dat is wel een beetje vreemd bij de PDC", reageert Van der Voort. "Ze knallen het allemaal online en dan mag iedereen speculeren. Je zou zeggen dat ze het meteen bespreken, zodat je met een heel pakket naar buiten kunt komen. Maar nu hebben we alweer drie, vier vragen."

