Het is 'honderd procent' de fout van topdarter Raymond van Barneveld dat hij en zijn tegenstander Gary Anderson elkaar op de World Grand Prix geen hand gaven na afloop van hun onderlinge partij. Dat vindt ex-prof Vincent van der Voort in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door.

"Het is Raymond z'n fout, honderd procent", legt Van der Voort het incident van maandagavond uit. "Anderson gooit uit, loopt naar het bord en weer terug. Maar daar stond Raymond aan zijn tafeltje nog zijn spulletjes in te pakken en hij keek niemand aan. Dat doet hij vaker, waardoor je als Anderson staat te wachten. Toen heeft hij besloten om op zijn beurt Raymond maar te laten wachten."

'Dat is het principe'

Over waarom het de schuld is van de Nederlander, is Van der Voort duidelijk. "Het principe van handen schudden is dat je als verliezer de winnaar feliciteert. Het is natuurlijk niet zo dat je als winnaar om een handje komt vragen om gefeliciteerd te worden. Raymond hoort gewoon meteen naar Anderson toe te lopen. Geef hem een handje, de scheidsrechters, berg je spulletjes op en loop van het podium af. Dat is het principe."

'Ze hebben niks met elkaar'

Nu blijft het gedoe tussen de twee dartslegendes boven het duel hangen, terwijl het een van de hoogtepunten was van de eerste ronde van de World Grand Prix. "Het was echt een goeie wedstrijd, ook van Raymond", is Van der Voort complimenteus. Maar dat er na afloop geen gezelligheid was tussen de twee, verbaast Van der Voort ook niet. "Ze hebben niks met elkaar, nooit gehad ook. Het is ook geen bloedhekel ofzo."

'Andere darters irriteren zich er ook aan'

De ex-prof snapt best dat Anderson op een gegeven moment ook geen zin meer had om Van Barneveld een handje te geven. "Hij staat als winnaar daar dan een halve minuut op te wachten. Dit komt voort uit dat andere spelers ook weten dat Raymond dit vaker doet. Die zien dat en irriteren zich er ook aan. Anderson denkt dan dat Raymond ook op hem kan wachten, maar daar heeft hij dan weer geen zin in."

'Anderson accepteert dat niet'

Volgens Van der Voort maakt Van Barneveld er nu een ding van. "Het hoeft allemaal niet zo ingewikkeld te zijn. Anderson accepteert het gewoon niet dat hij hem zo lang laat wachten. Het is allemaal niet zo spannend, maar het komt wel slecht over."

De mentaliteit van Raymond

Als Van Barneveld de wedstrijd had gewonnen, was het een hele andere situatie geweest. En die kansen waren er, al zag Van der Voort aan zijn goede vriend dat het er niet zo in zat als dat het leek. "Het leek de hele partij alsof Anderson meer gebrand was dan Raymond, die was meer aan het hopen en kijken wat het werd. Dat is ook wat het verschil maakte in de partij; de mentaliteit van Raymond en dat negatieve."

'Het is een onzeker iemand'

Van der Voort kan het weten, want hij maakte Van Barneveld al minstens twintig jaar mee. "Vroeger kwam het niet in zijn hoofd op dat hij kon verliezen als hij zijn prooi te pakken had. Nu is het een onzeker iemand op het podium. Het is meer hopen dan echt het geloof dat hij kan winnen. Hij heeft de laatste twee, drie jaar nauwelijks wedstrijden gewonnen op majors, dus het is ook niet gek dat hij onzeker wordt. Maar hij had wel het niveau om Anderson te kloppen, jammer dat het net niet lukt."

Beluister de podcast

In de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door bespreekt ex-prof Vincent van der Voort de eerste partijen van de World Grand Prix. De overwinning van Danny Noppert op landgenoot Jermaine Wattimena komt voorbij, maar natuurlijk ook het incident tussen Raymond van Barneveld en Gary Anderson. Luister dit en meer in de nieuwe aflevering van dinsdag 7 oktober, vanaf 16.00 uur hieronder of via diverse kanalen als YouTube, Spotify of Apple Podcasts.