Beau Greaves is zonder enige twijfel de beste dartster ter wereld. Als enige vrouw in een mannenwereld zijn de ogen veel op haar gericht. Daarnaast zijn haar prestaties bovendien erg goed. Maar woensdag baarde ze opzien met een opvallend voorstel. "Dat zal de de boel opschudden."

Als enige vrouw met een officiële tourkaart bij dartsbond PDC is Beau Greaves natuurlijk sowieso al de beste vrouwelijke darter. Maar dat haar prestaties zo goed zouden zijn, hadden niet veel mensen vooraf verwacht. Onlangs won ze nog een vloertoernooi en werd daarmee de eerste vrouw ooit die dat deed. Bovendien behaalt ze wekelijks veel betere resultaten dan veel van haar mannelijke collega's. Woensdag gebruikte ze haar plek in de schijnwerpers om de PDC een opvallende aanbeveling te geven.

'Dat voegt zeker iets toe'

De afgelopen jaren is er zeer veel kritiek gekomen op het nieuwe format van de Premier League. In plaats van steeds één wedstrijd per week te spelen, wordt er nu elke donderdag een toernooi afgewerkt. Daardoor spelen de echte toppers inmiddels zo vaak tegen elkaar, dat het niet meer heel bijzonder is. Maar Greaves heeft wel een idee hoe de PDC dat kan veranderen.

"Het is misschien wat vergezocht, maar ik zou naast de mannencompetitie ook een Premier League voor vrouwen willen", stelt de 22-jarige dartster uit Doncaster, in gesprek met het Britse talkSport. "Ik snap dat de meeste mensen waarschijnlijk niet graag naar de dames willen kijken. Maar toch denk ik dat het zeker wel iets zal toevoegen aan die avonden."

'Te repetitief'

"De Premier League is geweldig, maar ik hoor veel mensen zeggen dat het een beetje saai of eentonig is", vervolgt Greaves, die bij de vrouwentour een historisch aantal zeges pakte. "Het is te repetitief. Ik denk dat als ze er iets anders aan zouden toevoegen, dat hoeven niet eens per se de dames te zijn maar gewoon extra toernooien, dat het misschien wat spannender en interessanter wordt."

Of de PDC daadwerkelijk overgaat tot een Premier League voor vrouwen is lastig te zeggen. De kans lijkt echter klein, aangezien de meeste andere dartsters bij lange na niet in de buurt komen van het niveau van Greaves. Maar dat er iets moet veranderen is duidelijk. Het is in elk geval mooi om te zien dat Greaves zich als rolmodel inzet voor haar vrouwelijke collega's.

