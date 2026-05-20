De carrière van Michael Smith zit de laatste jaren behoorlijk in het slop. De wereldkampioen van 2023 kampt al lange tijd met fysieke ongemak en dat is nog steeds niet veranderd. Nadat hij zelfs 'dagenlang niet kon lopen' heeft 'Bully Boy' een belangrijke keuze gemaakt.

Op het moment dat Michael Smith in 2023 wereldkampioen darts werd, nadat hij Michael van Gerwen in een heroïsche strijd had verslagen, lag de wereld aan zijn voeten. Daarna ging het echter snel bergafwaarts met Bully Boy, vooral door veel fysieke klachten. Inmiddels is hij gezakt naar de 31ste plaats en beseft hij dat er nu toch echt iets moet veranderen.

'Constant last'

Door zijn fysieke problemen, en het feit dat hij van materiaalsponsor is gewisseld, lukt het de laatste tijd totaal niet bij de 35-jarige Smith. Bovendien bleef hij non-stop doorgooien, waardoor zijn fysieke problemen ook niet verholpen werden. Daar komt verandering in, want de Engelsman besloot omwille van zijn gezondheid een streep te zetten door het Euro Tour-toernooi van komend weekend in Riesa.

In een openhartige story op Instagram vertelt de 35-jarige topdarter over de pijn die hij de laatste tijd ervoer. "Sinds ik pro-toernooien in Milton Keynes heb gespeeld en de finale heb gehaald, zijn mijn enkels niet in goede conditie", begint Smith. "Ik heb constant last van zwellingen en kon zelfs vier à vijf dagen achter elkaar niet lopen."

Behandeling

"Na negen dagen in Duitsland te zijn geweest, met drie vluchten en een treinreis van dertien uur, zijn die problemen weer teruggekomen", stelt Smith, die zelfs met nog meer problemen kampt. "Alsof dat niet genoeg was, heb ik er ook nog een ooginjectie bij gekregen." Daarom besluit hij nu om zich eindelijk eens te laten behandelen.

"Omdat ik mijn afspraken voor mijn cortisoninjecties al twee keer heb afgezegd, heb ik besloten dat ik dat niet voor de derde keer ga doen. Het moet toch echt opgelost worden", vertelt de Brit, die daarom dit weekend overslaat. "Ik baal er dus van dat ik dit weekend niet in Riesa kan spelen, zodat ik vrijdag naar mijn afspraak kan gaan en het hopelijk kan oplossen." Voor Smith valt het te hopen dat hij met de injectie eindelijk pijnvrij kan darten om vervolgens weer de weg omhoog in te zetten.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover