Gian van Veen stond als derde Nederlander ooit in de finale van het WK darts. De topdarter uit Poederoijen (23) heeft dat voornamelijk aan zichzelf te danken, maar ook zijn geliefde speelt een belangrijke rol in zijn leven. Van Veen is al jaren samen met Kyana Frauenfelder, maar wat weten we eigenlijk van de 22-jarige partner van de verliezend finalist?

De naam doet vermoeden dat Van Veens partner uit Duitsland komt, maar Kyana Frauenfelder is 'gewoon' een Nederlandse. Al op jonge leeftijd leerde het duo elkaar kennen. Daar had de broer van Frauenfelder (Levy) een belangrijke rol in. Levy speelde samen met Van Veen in het PDC World Youth Championship. Inmiddels is het tussen de Brabanders Kyana en Van Veen al 6,5 jaar dikke mik, nadat de vonk oversloeg tijdens een toernooi in het Spaanse Salou.

Ook talentvol met darts

Van Veen kan natuurlijk geweldig darten, maar Frauenfelder kan er ook wat van. Ze begon op haar zevende met darts en won als tiener de nodige prijzen. De echte stap naar de top heeft ze niet kunnen zetten, al speelt ze nog steeds haar wedstrijden in bijvoorbeeld de PDC Women's Series.

Dat vindt ze uiteraard belangrijk, maar tijdens het succesvolle WK van Van Veen gaf ze aan dat de carrière van haar vriend van veel groter belang is. Daarom wil Frauenfelder nog twee jaar kijken wat er qua darts voor haar in het vat zit. "Maar ik sta 100 procent achter Gian en moet kijken hoe mijn eigen leven daarin past", vertelde ze tijdens het toernooi aan het Algemeen Dagblad. "Ik ben er altijd voor hem. Zijn darten is veel belangrijker."

Samenwonen in Brabant

Daarom blijft Frauenfelder in de buurt tijdens de wedstrijden van Van Veen. Zo geeft de topdarter vlak voordat hij het podium op gaat zijn muziekoortjes aan haar en steunt ze haar vriend op lastige momenten. De twee wonen inmiddels ook samen in een huis in Andel, een dorpje op een paar kilometer van Poederoijen.

Het leven van Van Veen en Frauenfelder is door het bereiken van de WK-finale in één klap veranderd. Zaterdagavond verloor Van Veen weliswaar kansloos van Luke Littler, maar pakte hij wel 450.000 euro aan prijzengeld. Zeker is dat hij na de finale met Frauenfelder op vakantie gaat van dat geld. Dat is zeker niet voor de eerste keer.

De hele wereld over

Want ze reizen niet alleen voor het darten de wereld rond, maar ook voor hun plezier. Zo bezochten ze onder meer Egypte, Japan, Marokko, Portugal, Roemenië, Griekenland en Servië. Waarschijnlijk ontspannen de twee na het WK in het zonnige Zanzibar, al blijkt uit de woorden van Frauenfelder tegen het AD dat het niet alleen maar genieten wordt met de dartsgek Van Veen. "Die ligt straks op z'n strandbedje gewoon weer Q-school te volgen. Heel irritant"

