Voor Gian van Veen wordt het donderdag hoe dan ook een bijzondere dag. De Nederlandse topdarter mag voor het eerst in Rotterdam voor het eerst voor eigen publiek spelen in de Premier League. Dat speciale moment gaat ook voor een opvallende verandering bij Van Veen zorgen.

Van Veen was er in 2016 zelf als toeschouwer bij toen de Premier League Darts voor het eerst Rotterdam aandeed en precies tien jaar later mag hij voor het eerst als speler zijn opwachting maken in Ahoy. Daarmee komt een droom uit voor de WK-finalist. "Als kind keek ik er ontzettend naar uit om daar ooit te mogen staan. Het is veel eerder gekomen dan ik zelf had kunnen dromen", vertelt Van Veen tegen onder meer Sportnieuws.nl.

Ander shirt voor Van Veen

Van Veen speelt normaal gesproken in een shirt met zwart en wit, maar speciaal voor de avond in Rotterdam zal hij met een andere outfit op het podium verschijnen. "In plaats van wit is het oranje geworden", vertelde de topdarter over zijn aangepaste shirt.

Het is niet de eerste keer dat Van Veen zijn kleding verandert in Nederland, want vorig jaar droeg hij in Den Bosch bij een World Series-toernooi ook al een keer een zwart met blauw shirt. "Die vond ik zelf wat mooier. Maar goed, voor een avondje Ahoy kan oranje niet ontbreken."

'Daar ben ik blij om'

Van Veen gaat in zijn kwartfinale tegen Luke Humphries ongetwijfeld gesteund worden door de fans in de zaal en dat kan nog weleens overweldigend zijn. Wat dat betreft is hij blij dat hij tegen iemand speelt die hoger op de wereldranglijst staat. "Ik ben vooral blij dat ik als eerste op moet komen. Dan heb ik in ieder geval nog een paar minuutjes om bij te komen, want er zal wel veel adrenaline bij komen kijken. Natuurlijk probeer je het wel te visualiseren hoe het gaat zijn, maar ik denk dat niemand dat kan voorspellen."

De nummer 3 van de wereld gaat er echter niet vanuit dat hij donderdag op het podium plotseling last van plankenkoorts gaat krijgen. "Ik hoop dat ik dat punt wel voorbij ben. Natuurlijk kan het altijd, maar ik denk het niet. Ook al heb ik laatste weken zeker niet mijn beste spel laten zien, denk ik dat het publiek me daar doorheen kan helpen en dat ik een mooie avond neer kan zetten."