Vijf Nederlanders begonnen afgelopen zaterdag aan de Grand Slam of Darts. Michael van Gerwen, Danny Noppert, Gian van Veen, Wessel Nijman en Jurjen van der Velde deden vanaf de groepsfase mee om de titel én de prijzenpot van bijna 750.000 euro. Van der Velde en Gian van Veen zijn inmiddels uitgeschakeld. Check hier het prijzengeld en het programma.

De loting koppelde Van Veen en Nijman net als vorig jaar aan elkaar in dezelfde groep. De Grand Slam in Wolverhampton kent als enige toernooi eerst een groepsfase met vier spelers per groep. Alleen de beste twee gingen na de onderlinge duels door. Van Gerwen overleefde zijn loodzware groep als winnaar, terwijl ook Danny Noppert groepswinnaar werd en zodoende de bonus kreeg. Wessel Nijman ging met Josh Rock mee uit zijn groep en drukte landgenoot Van Veen eruit. Van der Velde beleefde een droomdebuut in de Grand Slam, maar werd na de groep pijnlijk uitgeschakeld door de nummer 1 van de wereld.

Programma

Alleen de eerste speelronde was meteen helemaal ingevuld. Want om de groepsfase zo spannend mogelijk te houden, zette de PDC in de tweede en derde speelronde de spelers zo tegen elkaar, dat het tot het einde spannend bleef. Inmiddels is de knock-outfase begonnen en daarvan zie je hier onder het programma en de uitslagen.

Donderdag 13 november, vanaf 20.10 uur



Achtste finales

Lukas Wenig - Niko Springer

Josh Rock - Connor Scutt

Luke Littler - Wessel Nijman

Michael van Gerwen - Danny Noppert



Vrijdag 14 november, vanaf 20.10 uur



Kwartfinales

Ricky Evans - Gerwyn Price

Luke Humphries - Michael Smith



Zaterdag 15 november, vanaf 20.10 uur



Kwartfinales

Wenig/Springer - Van Gerwen/Noppert

Rock/Scutt - Littler/Nijman



Zondag 16 november, vanaf 14.00 uur



Halve finales



Zondag 16 november, vanaf 20.10 uur



Finale

Uitslagen Grand Slam of Darts

Woensdag 12 november, knock-out



Luke Woodhouse - Ricky Evans 9-10

Gerwyn Price - Martin Schindler 10-6

Luke Humphries - Jurjen van der Velde 10-3

Chris Dobey - Michael Smith 9-10



Dinsdag 11 november



Jonny Clayton - Danny Noppert 5-4

Niko Springer - Beau Greaves 3-5

Luke Littler - Daryl Gurney 5-1

Lukas Wenig - Cam Crabtree* 5-1

Connor Scutt - Karel Sedlacek* 5-3

Michael van Gerwen - Gary Anderson* 5-2

Wessel Nijman - Lisa Ashton 5-0

Gian van Veen - Josh Rock 2-5



Maandag 10 november



James Wade - Ricky Evans 5-2

Chris Dobey - Martin Lukeman 5-1

Stephen Bunting - Luke Woodhouse 4-5

Martin Schindler - Alexis Toylo 5-2

Damon Heta - Jurjen van der Velde 3-5

Gerwyn Price - Stefan Bellmont 5-1

Michael Smith - Alex Spellman 5-2

Luke Humphries - Nathan Aspinall 5-3



Zondag 9 november



Martin Lukeman* - Jurjen van der Velde 4-5

Jonny Clayton* - Lukas Wenig 3-5

Josh Rock - Lisa Ashton 5-0

James Wade* - Gerwyn Price 0-5

Ricky Evans - Stefan Bellmont 5-4

Danny Noppert - Cam Crabtree 5-4

Gian van Veen - Wessel Nijman 5-3

Chris Dobey - Damon Heta 5-1



Nathan Aspinall - Alex Spellman 5-2

Daryl Gurney - Karel Sedlacek 3-5

Stephen Bunting - Martin Schindler 4-5

Gary Anderson - Beau Greaves 5-4

Luke Littler - Connor Scutt 5-3

Luke Humphries - Michael Smith 5-3

Michael van Gerwen - Niko Springer 4-5

Luke Woodhouse - Alexis Toylo 5-2



Zaterdag 8 november



Danny Noppert - Lukas Wenig 5-4

Damon Heta - Martin Lukeman 5-1

Chris Dobey - Jurjen van der Velde 5-1

Gerwyn Price - Ricky Evans 4-5

James Wade - Stefan Bellmont 4-5

Jonny Clayton - Cam Crabtree 1-5

Josh Rock - Wessel Nijman 4-5

Gian van Veen - Lisa Ashton 5-4



Daryl Gurney - Connor Scutt 4-5

Martin Schindler - Luke Woodhouse 2-5

Nathan Aspinall - Michael Smith 3-5

Gary Anderson - Niko Springer 3-5

Luke Humphries - Alex Spellman 5-0

Luke Littler - Karel Sedlacek 5-1

Michael van Gerwen - Beau Greaves 5-4

Stephen Bunting - Alexis Toylo 4-5

Standen groepen Grand Slam of Darts

* De uiteindelijke groepswinnaar kreeg 3500 pond bonus en mocht in de knock-outfase tegen een nummer 2. Per groep gingen de nummers 1 en 2 (na drie speelronden) door naar de volgende ronde.

Groep A

Luke Humphries 3-6* (+9)

Michael Smith 3-4* (+3)

Nathan Aspinall 2-2 (-1)

Alex Spellman 3-0 (-11)



Groep B

Chris Dobey* 3-6 (+12)

Jurjen van der Velde 3-4* (-1)

Demon Hata 3-2 (-2)

Martin Lukeman 3-0 (-9)



Groep C

Luke Woodhouse* 3-6 (+7)

Martin Schindler 3-4* (+1)

Alexis Toylo 3-2 (-5)

Stephen Bunting 3-0 (-3)



Groep D

Gerwyn Price 3-4* (+8)

Ricky Evans 3-4* (-1)

James Wade 3-2 (-3)

Stefan Bellmond 3-2 (-4)



Groep E

Luke Littler* 3-6 (+10)

Connor Scutt* 3-4 (+1)

Karel Sedlacek 3-2 (-4)

Daryl Gurney 3-0 (-7)



Groep F

Josh Rock* 3-4 (+7)

Wessel Nijman* 3-4 (+4)

Gian van Veen 3-4 (0)

Lisa Ashton 3-0 (-11)



Groep G

Michael van Gerwen* 3-4 (+3)

Niko Springer* 3-4 (+1)

Beau Greaves 3-2 (0)

Gary Anderson 3-2 (-4)



Groep H

Lukas Wenig* 3-4 (+5)

Danny Noppert* 3-4 (+1)

Cam Crabtree 3-2 (-1)

Jonny Clayton 3-2 (-5)

Prijzengeld Grand Slam of Darts

Winnaar: 150.000 pond (ruim 170.000 euro)



Verliezend finalist: 70.000 pond (bijna 80.000 euro)



Halvefinalisten: 50.000 pond (zo'n 57.000 euro)



Kwartfinalisten: 25,000 pond (zo'n 28.000 euro)



Tweede ronde halen: 12,250 pond (bijna 15.000 euro)



Nummer drie in de groep: 8000 pond (ruim 9000 euro)



Laatste in de groep: 5000 pond (ruim 5700 euro)



Bonus voor groepswinnaars: 3500 pond (zo'n 4000 euro)

Totale prijzenpot: 650.000 pond (bijna 750.000 euro)

