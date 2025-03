Dramatisch einde voor Nederlandse darters op Players Championship in Duitsland

Players Championship 8 in Duitsland is gewonnen door een thuisspeler: Martin Schindler. Dat zag er niet naar uit toen hij in de halve finales ver achter stond tegen de Nederlander Patrick Geeraerts. Ook in de eindstrijd rekende Schindler af met een 'landgenoot'.

Schindler bleek een sta in de weg voor de Nederlanders in de eindfase van PC8. Hij won in de kwartfinales met 6-5 van Kevin Doets, die zich knap van 5-2 achter terug knokte naar 5-5. In de beslissende leg gaf Hawkeye niet thuis.

Vreselijke ontknoping

In de halve finales stuitte Schindler wederom op een Nederlander. Dit keer leek het helemaal fout af te lopen voor de thuisspeler. Patrick Geeraerts kwam met 3-1 en 6-3 voor en kreeg zelfs enkele matchdarts. Helaas voor de Nederlander leek de spanning er toen op te komen, want hij scoorde gemiddeldes van 78, 65 en 75 in de laatste paar legs.

Schindler, voorafgaand aan het toernooi de nummer 23 van de wereld, wist wel raad met die matige beurten van Geeraerts en worstelde zich naar de eindstrijd.

Kansloos verhaal

Daarin nam Schindler het op tegen Jeffrey de Graaf, de Nederlander die uitkomt onder de Zweedse vlag. De Graaf kon de eerste speler van de Scandinavisch- en Baltische Tour worden die een ProTour zou winnen, maar dat lukte totaal niet. Hij ging er met een gemiddelde van slechts 78 hard af in de finale tegen Schindler: 1-8.

