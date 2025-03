Topdarters 'zwaar onprofessioneel' dat ze liever naar voetbal gaan, hilariteit om 'pizza-gate'

Vers uit Hildesheim gekomen zit ex-profdarter Vincent van der Voort weer boordevol informatie over zwalkende en top presterende darters. De Nederlander was in Duitsland om Players Championship 7 te volgen en zag daar onder anderen zijn vriend Michael van Gerwen worstelen met ziekte.

In de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door vertelt Van der Voort honderduit over alles wat hij zag. Dirk van Duijvenbode deed het maandag het best van alle Nederlanders, met een negendarter en een plek in de halve finales. Aubergenius is bij de volgende aflevering van Darts Draait Door te gast en dus volgen Van der Voort en presentator Damian Vlottes hem extra goed.

Michael Smith

In deze aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast vertelt Van der Voort onder meer over hoe hij de kwakkelende Michael Smith erbij zag lopen. In de pikante stellingen bespreken de podcastmakers de enorme straf die de Indiase darter Prakash Jiwa kreeg, de opvallende woorden van legende Bobby George over Phil Taylor en Luke Littler en wordt de eerste Pro Tour-zege van Gian van Veen behandeld.

Newcastle United

Chris Dobey en Callan Rydz misten dartstoernooien omdat ze per se bij de bekerfinale van hun voetbalclub Newcastle United wilden zijn. Van der Voort vindt daar het zijne van. In de rubriek Woeste Willem, waarin kijkersvragen worden behandeld, bedenkt Van der Voort een nieuwe spelregel.

Pizza vol pepers

In de befaamde Kroegpraat tovert de gestopte profdarter een schitterend verhaal uit Duitsland uit zijn hoge hoed. Een boze Adrian Lewis, een lachende Raymond van Barneveld en een pizza vol pepers staan daarin centraal. Smullen geblazen dus.

Beluister de nieuwe Darts Draait Door hieronder of check in via kanalen als YouTube, Spotify en Apple Podcasts!