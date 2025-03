Michael van Gerwen zet dramatische reeks voort, Dirk van Duijvenbode strandt in halve finales PC7

Michael van Gerwen is er maandag wéér niet in geslaagd om eens een lekkere reeks wedstrijden neer te zetten tijdens een Players Championship. De Nederlandse topdarter strandde, net zoals een maand geleden, al in de eerste ronde. Net als Raymond van Barneveld overigens. Dirk van Duijvenbode werd de beste Nederlander tijdens PC7 in Hildesheim.

Maar liefst dertien spelers meldden zich af voor Players Championship 7 (maandag) en 8 (dinsdag) in Duitsland. Daar zaten niet de minste namen tussen met Nathan Aspinall, Stephen Bunting, Jonny Clayton, Rob Cross, Chris Dobey, Luke Humphries, Luke Littler, Gerwyn Price en James Wade.

Dat zorgde ervoor dat Van Gerwen de enige Premier League of Darts-speler is die wél aanwezig is. Daar maakte Mighty Mike echter geen gebruik van. In de eerste ronde trof hij de Duitser Niko Springer. Vanaf het eerste moment wilden de dubbels al niet vallen en dat kon Van Gerwen niet meer rechtbreien. Het werd 6-3 en de Nederlander kwam niet verder dan een gemiddelde van 89,91 punten per beurt.

SPRINGER DUMPS OUT MVG! 🇩🇪



The only Premier League player competing in Hildesheim is out!



Niko Springer is through to the second round of Players Championship 7, defeating Michael van Gerwen 6-3!



📺 https://t.co/YyBPPwoMK8#PC7 pic.twitter.com/vUb9nBNObc — PDC Darts (@OfficialPDC) March 17, 2025

9-darters

De dag was goed en wel onderweg toen er een 9-darter gegooid werd. Ryan Searle gooide in de eerste leg van de dag negen perfecte pijlen. Dat leverde komische taferelen op, want de scheidsrechter gaf aan dat de Engelsman daarmee de wedstrijd had gewonnen. Dat klopte natuurlijk niet, maar acht legs later was het wel zover voor Searle.

NINE-DARTER FROM SEARLE!



Ryan Searle hits perfection in his first leg of the day at Players Championship 7!



The ref got carried away and tried to award him the match 🤣 pic.twitter.com/vQKE8nHWqj — PDC Darts (@OfficialPDC) March 17, 2025

Ook Van Duijvenbode produceerde de perfecte leg. In zijn tweede ronde wedstrijd tegen de Engelsman Thomas Lovely miste hij niks en was hij na 9 pijlen klaar. Daar was The Aubergenius, die langzamerhand steeds meer op niveau begint te komen, zichtbaar heel blij mee. Het was, na twintig keer een 9-darter te hebben gemist op de dubbel, de eerste keer in een profwedstrijd dat Van Duijvenbode de perfecte leg gooide.

DIRK HITS A NINE!



Dirk van Duijvenbode hits the second nine-darter of the day at Players Championship 7!



An unconventional route from the Dutchman! pic.twitter.com/7a74O2bVkV — PDC Darts (@OfficialPDC) March 17, 2025

Nederlandse exodus

Het ging sowieso erg hard met de Nederlanders. Ook Raymond van Barneveld, Danny Noppert en Wessel Nijman verloren in hun eerste ronde. Vooral Barney zal daar van balen. Hij gooide een top gemiddelde van 103, maar liep tegen de Schot Alan Soutar aan de 105 gemiddeld gooide. Gian van Veen overleefde ronde 1 wel. Kevin Doets en Van Duijvenbode speelden tegen elkaar in de kwartfinale. Een ronde later viel het doek voor de laatste Nederlander, toen Aubergenius van Adam Lipscombe verloor. Gary Anderson won het vloertoernooi.