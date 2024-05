'Dan praat je jezelf alleen maar in de put': Gian van Veen kijkt met dubbel gevoel naar Luke Littler

Gian van Veen en Luke Littler zijn generatiegenoten en allebei bovengemiddeld goed in darten. In 2023 werden de twee constant vergeleken, maar toen ging Littler er als een raket vandoor. Voor de Nederlandse darter voelt dat dubbel, zo zegt hij in de Sportnieuws.nl Double Top-podcast.

"Ik vind het heerlijk om in de luwte van Littler nu door te groeien", is Van Veen eerlijk. "Alle aandacht gaat naar hem. Vorig jaar was ik nog de nieuwe Josh Rock, maar bij een nederlaag werd ik al een eendagsvlieg genoemd. Dit jaar hoor je nauwelijks iets als je de laatste zestien of een kwartfinale haalt, maar dat vind ik prima."

'Wil het geen jaloezie noemen'

Steekt het dan niet ook een beetje, dat Littler er met alle aandacht vandoor gaat, terwijl ook Van Veen over veel kwaliteiten beschikt? "Het is inderdaad ook wel dubbel. Ik wil het geen jaloezie noemen, maar ik dacht ook: dat had ik kunnen zijn. Zeker rond het WK. Ik verloor in de eerste ronde verrassend en hij won ronde na ronde en haalde alle headlines. Na het WK heb ik dat naast me neergelegd."

'Dan praat je jezelf alleen maar in de put'

Van Veen gunt zichzelf de tijd om op het niveau van Littler nu te komen. "Ik moet mezelf ook niet willen vergelijken met Littler. Anders moet je dat elke week doen en praat je jezelf alleen maar in de put. Dit is een jongen die je eens in een generatie of eens in de tien jaar voorbij ziet komen. Hij doet lekker zijn eigen ding en ik ook."

'Hoef niet meteen titels te winnen'

Van Veen mist het gevoel van een beker omhoog houden nog niet. "Ik hoef niet meteen titels te winnen. Als ik maar gestaag omhoog ga, ben ik al tevreden", zegt de 22-jarige Van Veen. Wel hoopt hij op revanche op de 17-jarige Littler. Hij heeft het over de finale van het jeugd-WK eind 2023. Van Veen verloor toen van Littler in de finale. Tot 2031 is Littler nog speelgerechtigd om aan het jeugd-WK mee te doen. Dus alle jonge talenten kunnen hun borst natmaken.

Revanche

Van Veen hoopt op revanche in de komende WK's. "Zolang Littler daaraan meedoet, betekent het winnen van de jeugdwereldtitel veel meer dan als hij niet meedoet", vindt Van Veen. "Het zou een mooie rematch zijn van vorig jaar, als we nu weer de finale zouden halen. Het zou geweldig zijn om dan van hem te winnen, zeker in de finale."