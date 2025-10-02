Michael van Gerwen trok zich donderdag terug voor Players Championship 30 en kon zodoende geen prijzengeld pakken wat hij zo hard nodig had. Hoewel de reden voor zijn afwezigheid niet bekend is, betekent het wel het einde van zijn hoop om de Finals te halen eind november. Zo dreigt een einde aan een reeks van vijftien jaar.

Van Gerwen won de Players Championship Finals liefst zeven keer en was ook nog eens twee keer verliezend finalist. Een van zijn favoriete toernooien dus, maar in 2025 dreigt een einde te komen aan vijftien jaar opeenvolgende deelnames. De achterstand van de Nederlandse topdarter op de toegangsbewijzen voor het major-toernooi liep door zijn afwezigheid alleen maar op. De eerste 64 darters gaan naar Minehead en Van Gerwen is de nummer 92.

Achterstand: 7500 pond

Zijn achterstand na twee van de drie dagen was 6500 pond, maar liep tijdens de laatste dag op naar 7500 pond. Met nog vier toernooien te gaan is het einde nabij, zeker ook met de wetenschap dat Van Gerwen van plan was om maar de helft van de resterende toernooien te willen gooien. Dat zei goede vriend Vincent van der Voort eerder tegen Sportnieuws.nl.

Nog vier toernooien te gaan

In oktober worden de laatste vier Players Championships gespeeld in Wigan. Eerst twee vrijwel direct na de finale van de World Grand Prix (14 en 15 oktober) en vervolgens wordt er op 29 en 30 oktober afgesloten, vlak na het EK darts. Welke toernooien Van Gerwen gaat gooien, is afhankelijk van de hoop en wil van de huidige nummer drie van de wereld.

Halve finales of finale is nodig

7500 pond achterstand betekent in de praktijk dat hij minstens twee halve finales of één finale zal moeten halen. Een vloertoernooi winnen levert 15.000 pond prijzengeld op. Een verloren finale 10.000 pond en de halve finales halen brengt nog 5000 pond in het laatje. Van Gerwen moet dus hoe dan ook nog aan de bak als hij de Players Championship Finals eind november wil halen. In 2010 was hij er voor het laatst niet bij.

Prijzengeld Players Championship Finals

Op de Players Championship Finals ligt 120.000 pond klaar voor de winnaar. Deelname aan de eerste ronde levert ook al 3000 pond op. Als Van Gerwen deelname mist, verliest hij in één klap zijn verloren finale uit 2023 op de ranking. Dat leverde toen 60.000 pond op. Daarmee is de voorsprong op nummer 4 Stephen Bunting al bijna in één klap weg.

Podcast Darts Draait Door

Ex-prof en goede vriend Vincent van der Voort waarschuwde Van Gerwen nog voorafgaand aan de driedaagse in Leicester. Het moest nú gebeuren, anders zag hij het niet meer gebeuren dat Van Gerwen het nog haalt. Beluister de waarschuwing in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door.