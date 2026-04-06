Dat Danny Noppert de halve finale van de Euro Tour in München staat, mag een wonder heten. De Nederlander moest tegen de hoogst geplaatste speler in Jonny Clayton, maar de Welshman een bijzondere inzinking krijgen op het podium. Zelfs Noppert schrok ervan.

De kwartfinale tussen Noppert en Clayton was er een om snel te vergeten. Lang kwamen de twee nauwelijks boven de 85 gemiddeld uit en de zaal was in slaap gesust. Clayton kende een uitstekend einde van 2025 en een goed begin van 2026, maar gaf totaal niet thuis in München tijdens de German Darts Grand Prix. Hij kwam op een 1-0 voorsprong en toen begon de ellende.

Pijnlijk percentage

Al zijn pijlen op dubbels gingen vervolgens mis, wat hem een finishpercentage opleverde van 7,69 procent. De gemiddelde amateur gooit dergelijke cijfers. In totaal ging één van zijn dertien pogingen raak en verloor hij dus pijnlijk met 6-1 van Noppert. De Nederlander gooide zelf ook niet fantastisch, maar maakte dankbaar gebruik van de missende Welshman.

NOPPERT TROUNCES THE FERRET! 🇳🇱



Danny Noppert takes six legs on the spin to claim his first victory over Jonny Clayton in six matches, winning 6-1 to reach the semi-finals in Munich!



'Gelukkig voor mij'

Na afloop kon The Freeze zijn oren niet geloven toen de mastercaller wat statistieken tegen Noppert aanhield. Clayton had al sinds 2022 niet meer van Noppert verloren en gemiddeld gooide de Welshman een finishpercentage van liefst 75 procent. Daar schrok Noppert zienderogen van en lachte hij er schaapachtig bij. "Gelukkig voor mij dan dat hij vandaag niet op kwam dagen, ik ben er alleen maar blij mee."

Andere kwartfinale net zo slecht

De Fries gaf aan dat hij ook daarom zelf niet naar statistieken en reeksen kijkt. Als hij had geweten dat hij al zolang niet van Clayton gewonnen had, was dat mogelijk van invloed geweest. Hij neemt het in de halve finale op tegen Krzysztof Ratajski. De Pool was in zijn kwartfinale te sterk voor Michael Smith en die twee gooiden een soort herhaling van Noppert - Clayton. Smith miste ook tien finishpijlen en Ratajski zelfs twaalf, toch werd het 6-2 voor de Pool.

Beste speler over

Noppert is door de uitschakeling van de als derde geplaatste Clayton de beste speler over in München. Door de afmeldingen van Luke Littler en Luke Humphries en de vroege uitschakelingen van Michael van Gerwen en Gian van Veen ligt de weg naar een eerste Euro Tour-titel open voor de Nederlander.