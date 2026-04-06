De vloek van Danny Noppert op de Euro Tour blijft maar voortduren. De Nederlandse darter bereikte voor de vierde keer in zijn carrière de finale van een Euro Tour, maar kon zijn eerste zege weer vergeten. In München moest hij genoegen nemen met de klassering als 'beste verliezer'.

Noppert begon matig aan de finale van de German Darts Grand Prix tegen Nathan Aspinall. De Engelsman was onfeilbaar en stootte al snel naar een 4-1 voorsprong en was daarmee op de helft van wat hij nodig had. De opstartproblemen van Noppert leken hem de vierde Euro Tour-finale in zijn carrière te kosten, maar hij werkte zich knap terug op het scorebord. Hij had daarbij het geluk dat Aspinall in een mindere fase belandde.

Op en neer

Het was zelfs Noppert die als eerste op 5-4 voor kwam. Hij won vier legs op rij en leek zijn tegenstander op de knieën te hebben, echter richtte Aspinall zich ook weer op en was de race tot de acht gewonnen legs razend spannend. The Freeze miste een 170-finish om op 6-5 te komen en zag tot zijn ongenoegen The Asp weer op voorsprong komen. Het niveau klom zienderogen, met maximale scores van beide darters.

Einde van een droom

De Engelsman, in de halve finale verantwoordelijk voor de uitschakeling van de Nederlander Kevin Doets, hield zijn eigen leg vervolgens en kwam op één leg van de eindzege in München. Hij juichte dusdanig hard dat hij voelde dat hij de als zesde geplaatste Nederlander te pakken had. Die begon de leg waarin hij móést met een 42-score en liet zijn Euro Tour-zege lopen.

Prijzengeld in München

Met het winnen van de Euro Tour was Noppert opgeklommen van plek 11 naar plek 7 van de wereld, maar hij ziet Aspinall door de nederlaag alleen maar dichterbij komen. Noppert was er zichtbaar ziek van dat hij met 8-5 het hoofd moest buigen voor Aspinall. Hij gaat naar huis met 15.000 pond aan prijzengeld voor de wereldranglijst. De Engelsman, winnaar van zijn vierde Euro Tour-titel, casht 35.000 pond en verstevigt zijn veertiende plek.