Engelse topdarter krijgt kippenvel bij gedachte aan eigen walk-on: 'Het zal een ongelofelijke avond worden'

De Premier League Darts strijkt donderdag neer in Liverpool, de 'thuisstad' van Stephen Bunting. De nummer laatst in de stand stond wekenlang op nul punten, maar knokte zich de afgelopen weken terug in de stand. Hij kijkt dan ook erg uit naar zijn rentree in Liverpool.

"Ik geloof echt dat ik momenteel een van de beste spelers ter wereld ben", valt de veertigjarige Bunting meteen met de deur in huis daags voor de speciale avond in zijn stad. Hij moet tegen Rob Cross in de kwartfinale en hoopt zijn comeback verder voort te zetten in de jacht op het schier onmogelijke: de top-4 alsnog halen en zich plaatsen voor de finale-avond eind mei. "Het is nog steeds haalbaar, ik lig er nog niet uit", is hij strijdbaar.

'Ongelofelijke avond'

Hij zal zelf moeten presteren en tegelijkertijd hopen dat de concurrentie steken laat vallen. "Ik ben heel blij met hoe ik nu speel. Ik moet simpelweg doorgaan en hard werken. Dan geloof ik erin dat de resultaten zullen komen." Hij krijgt al kippenvel bij de gedachte aan zijn eerste opkomst op het podium in Liverpool. "Het zal een ongelofelijke avond worden. Ik kijk heel erg uit naar de walk-on en om dat podium te beklimmen."

Walk-on

Die walk-on is iconisch aan het worden. Er zijn liefhebbers én haters, zoals Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door-presentator Damian Vlottes al meermaals aangaf. Bunting komt op met 'Bulletproof', verwijzend naar zijn bijnaam Bullet. Hij staat met handen aan zijn oren en dirigeert het publiek bij het meezingen. "Ik weet zeker dat ik kippenvel ga krijgen als ik alleen al arriveer daar. Maar ik heb alle druk eraf gehaald bij mezelf. Ik wil gewoon lekker een hele mooie avond beleven."

