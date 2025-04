Topdarter Michael van Gerwen vlak voor clash met Luke Littler: 'Iedereen die me kent, weet dat'

Michael van Gerwen wil zijn Euro Tour-zege in München donderdag een vervolg geven in de Premier League Darts-avond in Liverpool. De Nederlandse topdarter staat er niet al te best voor en nu het einde in zicht komt, zijn alle punten keihard nodig. Maar de missie in Liverpool is loodzwaar. Van Gerwen begint namelijk tegen Luke Littler in de kwartfinale.

De jongste wereldkampioen ooit was de laatste drie onderlinge duels de sterkste. Van Gerwen heeft de punten hard nodig om nog bij de beste vier te eindigen en de play-offs in te mogen. Hij staat nu nog gelijk met Gerwyn Price, maar het legsaldo is flink in zijn nadeel. Daarom staat hij op plek 5, net buiten de felbegeerde top-4, die over ruim een maand in Londen de finale-avond mag spelen. MVG weet hoe benard zijn situatie is. "Ik zit in een lastige positie in de Premier League", zei de Nederlander daags voor zijn clash met Littler.

'Iedereen die me kent...'

"Maar iedereen die mij kent, weet dat ik nooit opgeef. Ik blijf altijd vechten en strijdbaar. Dat is precies wat je moet doen. De laatste weken heb ik slecht gespeeld. Ik vocht vooral tegen mezelf, maar ik weet dat ik het in me heb om te presteren." Dat liet de nummer drie van de wereld zien in München, waar hij tijdens de vierde Euro Tour van het seizoen zijn eerste titel van het jaar pakte. "Dat betekende de wereld voor mij. Die zege zal me waarschijnlijk het zelfvertrouwen geven dat ik nodig heb."

Chris Dobey - Gerwyn Price

De Premier League Darts-avond in het 'eigen' Rotterdam liep vorige week uit op een drama. Hij verloor meteen in de kwartfinale van Stephen Bunting en zag Chris Dobey in Ahoy zegevieren. Hollywood is in Liverpool de eerste tegenstander van Van Gerwens concurrent Price en heeft dus kan om de Nederlander te helpen. "Ik ben een vechter", zegt Dobey. "Ik geloof er sterk in dat ik iedereen kan verslaan. Ik liet in Rotterdam zien watik kan. Als ik nu weer zo goed presteer, heb ik nog een goede kans om de top-4 te halen."

Programma Premier League Darts Liverpool

Donderdag 24 april, vanaf 20.15 uur:



Kwartfinales:

Luke Humphries - Nathan Aspinall

Michael van Gerwen - Luke Littler

Rob Cross - Stephen Bunting

Gerwyn Price - Chris Dobey



Halve finales:

Humphries/Aspinall - Van Gerwen/Littler

Cross/Bunting - Price/Dobey

