Het geld klotst over de plinten in het darts en de spelers profiteren daarvan. Maar dat een ongeluk in een klein hoekje zit, bewijst Mervyn King wel. Zondag wordt de Engelse darter 60 jaar oud en gaat hij weer een vrolijker jaar tegemoet. Sinds kort is hij namelijk officieel af van de status als 'failliete darter' en kan hij weer aan de toekomst bouwen. Hij doet een jaar na zijn onthulling uit de doeken hoe hij in die benarde situatie terechtkwam.

King verloor vorig jaar zijn tourkaart, maar won 'm in januari weer terug net nadat hij via het amateurcircuit het WK darts had gehaald. Dat hij op de Challenge Tour hoog eindigde in het klassement, mag een wonder heten. Hij werd in maart 2025 failliet verklaard vanwege het jarenlang niet betalen van zijn belastingen en ging door een hel. In gesprek met Tungsten Tales een jaar later doet hij eenmalig openhartig zijn verhaal.

'Dat is mijn schuld'

"Het begon al vroeg in mijn carrière. Ik dacht dat wat ik aan prijzengeld verdiende, dat dat winst was en geen inkomen. Ik pakte regelmatig 500 ponden hier en 1000 ponden daar. Pas toen ik op Lakeside (het BDO-WK, red.) kwam, zei een andere speler tegen me dat ze hoopte dat ik mijn belasting betaalde. Pas toen ging ik er over nadenken en naar kijken. Dat is mijn schuld, maar ik begreep het allemaal niet."

'Beangstigend om zoveel geld te hebben'

King, nu 59 jaar oud, ging rekenen wat hij de belastingdienst inmiddels schuldig was. "Ik schrok toen ik het totaalbedrag zag. Ik kon dat niet betalen. Maar ik dacht: 'Als ik zo doorga, dan lukt het me later wel om het terug te betalen. Ik ging steeds meer geld verdienen met darts, dus ik dacht dat het wel goed zou komen. Het is mijn eigen schuld dat dat vervolgens niet meer gebeurde. Ik had geen begeleiding, maar het was ook ontwetendheid van mijn kant. Het is ook beangstigend om zoveel geld te hebben en niet te weten wat je er allemaal mee moet."

Corona-lockdown

Naar eigen zeggen bleef de schuld zich maar opstapelen. Tot in 2020 de corona-lockdown kwam en het darts stopte. "Ik moest weer gaan werken en kwam in contact met iemand die bij de belastingdienst had gewerkt en nu mensen helpt hun aangifte te doen. Hij heeft me heel veel geld gekost, maar hij heeft me ook heel erg geholpen. We hebben mij onder curatele laten plaatsen. Ze gingen alles tot een bepaalde datum na en telden alles bij elkaar op."

Alleen met magische toverstaf of loterij

Van dat eindbedrag dat King nog verschuldigd was, sloeg hij stijl achterover. "Alleen als ik een magische toverstok zou vinden of de loterij zou winnen, zou ik dat kunnen betalen. Het was onmogelijk. Dus ze besloten om mij failliet te verklaren. Alles wat ik ooit had gekocht, ging weg en ze bevroren mijn bankrekening. Dat leverde in het begin ook weer problemen op, omdat automatische schuldafbetalingen elders niet meer werden afgeschreven."

'Enorme last van mijn schouders'

Vlak voor de afgelopen UK Open werd zijn persoonlijke faillisement opgeheven, tot grote opluchting van de oude rot in het darts. "Dat is heel fijn en er valt een enorme last van mijn schouders. Ik kan met een schone lei verder. Ik hoop met dit interview jonge darters te waarschuwen, zodat ze niet in dezelfde situatie belanden als ik. Als het ook maar iemand helpt, dan is mijn missie geslaagd."