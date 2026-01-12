De emoties namen volledig de overhand op de slotdag van Q-School. Dartsveteraan Mervyn King kon zijn gevoelens niet bedwingen nadat hij zich opnieuw verzekerde van een PDC Tour Card. De Engelsman, die vorig jaar nog failliet werd verklaard, vocht zich met succes terug naar het profcircuit en barstte na afloop in tranen uit.

King stelde zijn terugkeer veilig door de halve finale te bereiken op de laatste dag in Milton Keynes. Daarmee greep hij één van de felbegeerde Tour Cards en keerde hij terug op het hoogste niveau van de dartsport. Het moment was extra beladen: over twee maanden viert King zijn zestigste verjaardag en dit was zijn allerlaatste kans om nogmaals toe te treden tot de professionele tour. Ook jonge talenten en opvallende namen wisten zich in Milton Keynes te plaatsen, terwijl meerdere bekende darters juist strandden.

Financiële problemen

De ontlading had alles te maken met het zware jaar dat achter hem ligt. King werd vorig jaar failliet verklaard nadat hij een belastingschuld van meer dan 500.000 pond had opgebouwd bij de Britse belastingdienst, omgerekend zo’n 580.000 euro.

Die schuld ontstond, zo gaf hij later toe, doordat hij zich niet realiseerde dat hij belasting moest afdragen over zijn prijzengeld. De financiële problemen zorgden voor grote onzekerheid en brachten hem zelfs in angst om zijn huis en zijn drie honden te verliezen.

'Ik ben de gelukkigste man die je zult zien'

Na afloop sprak King openhartig over zijn emoties. "Het betekent alles voor me", vertelde hij terwijl hij zijn tranen wegveegde voor de camera van Viaplay. "Ik heb hier elke dag voor gevochten. Vandaag was de laatste kans en alles moest vandaag gebeuren. Sommige legs vielen mijn kant op toen het echt moest. Ook al laat ik een paar tranen, ik ben de gelukkigste man die je ooit zult zien."

Stoppen is voor King dan ook geen optie. De 59-jarige Engelsman is ervan overtuigd dat hij nog altijd iets te bieden heeft aan de dartswereld. "Ik denk dat ik nog niet klaar ben", zei hij vol trots. "Ik kan nog steeds mooie wedstrijden op tv laten zien en daarom ga ik door."

Nederlands succes

King is al decennialang een vaste naam in de dartswereld. De Engelsman bereikte in zijn carrière meerdere grote finales en stond bekend als een van de meest constante spelers op tour. Juist daarom kwam zijn terugval hard aan, maar in Milton Keynes liet hij zien dat hij met zijn spel nog altijd thuishoort op het hoogste podium.

Kings comeback stond niet op zichzelf. Op de slotdag van Q-School in Milton Keynes wist onder meer Charlie Manby zich te verzekeren van een Tour Card. Voor Nederland was er daarnaast succes op meerdere fronten: Jurjen van der Velde, Chris Landman én Jeffrey de Zwaan plaatsten zich via Q-School opnieuw tussen de profs in het Duitse Kalkar.