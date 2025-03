Enorme schorsing schrikt dartswereld op: 'Ze móéten heel zwaar straffen, anders is het de moeite waard'

De dartswereld werd vorige week opgeschrikt door een enorme straf die uitgedeeld werd aan voormalig WK-darter Prakash Jiwa. De 54-jarige Indiër werd voor maar liefst acht jaar geschorst én kreeg een torenhoge boete van 17.000 pond. Volledig terecht, vindt ex-profdarter Vincent van der Voort in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door.

Jiwa werd veroordeeld voor vier vergrijpen van matchfixing en mag tot 2031 niet meer professioneel darten. Bij het samenvatten van de megastraf kan Van der Voort niets anders dan onder de indruk uitpuffen: 'Pfoe'. Presentator Damian Vlottes vindt het wel goed dat er keihard ingegrepen wordt op dergelijke overtredingen.

'Je moet het aanpakken'

"Natuurlijk, ze moeten ook zo hard straffen", is Van der Voort het roerend met hem eens. "Als de vergrijpen bewezen zijn, dan moet je wel. Wat moet je anders als organisatie? Het is een flinke straf, maar ik vind vier gevallen ook wel veel. Moeilijk om daar een straf op te plakken, maar je moet het wel aanpakken."

'Dan gebeurt het sneller'

Op het professionele circuit gebeurt het nauwelijks, maar er zijn wel steeds vaker meldingen van matchfixing bij de kleinere toernooien. Volgens Van der Voort komt dat omdat er steeds meer online gespeeld wordt, in korte wedstrijdjes en dan zijn uitslagen extra gevoelig. "Die gasten (die dat soort toernooitjes gooien, red.) verdienen al niet veel, dus dan gebeurt het sneller."

'Dat moet je echt uitsluiten'

Volgens hem kon de PDC ook niet anders dan 'heel zwaar straffen'. "Als je dat niet doet, is het misschien wel de moeite waard om het een keer te doen. En dat moet je echt uitsluiten, want dat is super slecht. Je moet het goede voorbeeld geven, ook aan de jeugd. Dat ze niet denken dat ze dit wel even een keer kunnen doen."

In de nieuwe aflevering van Darts Draait Door vertelt Vincent van der Voort over zijn bezoekje aan de Pro Tour in Hildesheim, onthult hij waarom zijn vriend Michael van Gerwen zich afmeldde voor het vloertoernooi in Duitsland. Presentator Damian Vlottes legt de gestopte profdarter pittige stellingen voor en in 'Kroegpraat' wordt Adrian Lewis te kakken gezet.