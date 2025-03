Het lijkt einde oefening voor darter na gigantische schorsing plus boete voor ernstig vergrijp

De darter Prakash Jiwa (54) heeft een buitengewoon lange schorsing gekregen. De Indiase speler is liefst acht jaar niet meer welkom bij dartstoernooien. Jiwa heeft volgens de Darts Regulation Authority zijn vingers gebrand aan matchfixing.

Na onderzoek is volgens de DRA gebleken dat Jiwa, geboren in Engeland, bij vier wedstrijden de uitslag op onreglementaire wijze heeft beïnvloed. Ook heeft hij zelf gegokt op dartspartijen. Dat mag een speler niet.

Pas op 6 november 2031 mag Jiwa zich weer aanmelden voor een evenement. Ook moet hij een boete betalen van rond de 20.000 euro. Gezien zijn leeftijd, en niet al te rijk gevulde prijzenpot na een niet zo bijzondere carrière, lijkt het einde oefening voor Jiwa.

Corruptie

Een medewerker van de Gambling Commission zegt: "Alle klanten van gokkantoren in Groot-Brittannië moeten er op kunnen rekenen dat ze geld inzetten in markten waarin alles eerlijk verloopt en die zijn gevrijwaard van corruptie."

Jiwa bemachtigde in 2011 een tourcard bij de dartsbond PDC. In 2012 had hij een paar hoogtepunten, zoals het bereiken van de tweede ronde bij het UK Open en een kwartfinale bij Players Championship 2012. Michael van Gerwen zat hem toen dwars.

Premier League Darts 2025 | Stand, uitslagen, programma Michael van Gerwen en het prijzengeld De Premier League Darts is weer in volle gang. Zeventien weken lang elke donderdagavond strijden de acht uitverkoren darters om de totale prijzenpot van één miljoen pond. Michael van Gerwen is de enige Nederlandse deelnemer na een veelbesproken selectie. In april komt de Premier League naar Rotterdam. Lees hier alles wat je moet weten over het lucratieve toernooi.

WK darts

Jiwa presteerde niet genoeg en raakte zijn tourcard kwijt. In 2015 en ook in 2017 pakte hij die felgebeerde tourcard wederom. In 2022 besloot hij voortaan uit te komen voor India. Bij het WK darts 2023 debuteerde hij bij het belangrijkste evenement van de PDC. Hij overleefde de openingsronde niet.