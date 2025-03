Stille afmelding topdarter Michael van Gerwen: 'Hij zat vanmorgen alweer bij de dokter'

Met stille trom vertrok Michael van Gerwen maandagavond alweer uit het Duitse Hildesheim na weer een verloren vloertoernooi. De Nederlandse topdarter verloor in de eerste ronde van Niko Springer, maar dat was volgens vriend en ex-profdarter Vincent van der Voort helemaal niet zo gek.

Al op de ochtend van Players Championship 7 voelde Van Gerwen zich niet lekker. Na de zoveelste teleurstelling op de vloer dit seizoen besloot MVG dinsdag niet meer terug te komen. Die afmelding kwam pas vlak voor de start van het toernooi voorbij, maar Van Gerwen heeft er een goede reden voor.

Michael van Gerwen zet dramatische reeks voort, Dirk van Duijvenbode strandt in halve finales PC7 Michael van Gerwen is er maandag wéér niet in geslaagd om eens een lekkere reeks wedstrijden neer te zetten tijdens een Players Championship. De Nederlandse topdarter strandde, net zoals een maand geleden, al in de eerste ronde. Net als Raymond van Barneveld overigens. Dirk van Duijvenbode werd de beste Nederlander tijdens PC7 in Hildesheim.

'Al sinds zijn vakantie'

"Hij loopt al tijden met een virus of infectie rond in zijn lijf. Die heeft hij al sinds zijn vakantie in Thailand begin januari en hij komt er maar niet bovenop", weet Van der Voort te melden in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door, die dinsdagmiddag om 16.00 uur online komt. "En dan zit hij ook al niet in zijn beste vorm..."

Rust nemen

"Hij zat vanmorgen alweer bij de dokter", wijst de inmiddels gestopte profdarter op het feit dat zijn vriend er al weken alles aan doet om beter te worden. Op de suggestie van presentator Damian Vlottes dat het misschien beter is voor Van Gerwen om wat rust te nemen, maakt Van der Voort het probleem duidelijk. "Wanneer moet hij dat doen dan? Hij zit niet in de positie om toernooien zomaar over te slaan."

Raymond van Barneveld wijst probleem aan bij worstelende Van Gerwen: 'Dat is niet des Michaels' Michael van Gerwen was een tijdlang de grote baas bij de PDC. Geen toernooi ging voorbij, of hij won hem. Van die dominantie is de laatste seizoenen weinig over, nog maar zelden wint de Nederlander een major. Collega Raymond van Barneveld maakt zich zorgen, maar houdt ook hoop.

'Eigenlijk niet in een vliegtuig stappen'

Van Gerwen moet zich normaal gesproken woensdag weer 'gewoon' melden in Cardiff voor de Premier League Darts-avond op donderdag. Maar dat is precies wat de ziekte van de nummer drie van de wereld in stand houdt. "De dokter had ook gezegd dat het heel onverstandig is om veel in een vliegtuig te zitten, want daar vliegen de bacteriën in het rond. Maar ja, hij moet wel."

'Onderdanige' Michael van Gerwen zorgt voor verbazing: 'Hij heeft langzamerhand wel een probleem' Topdarter Michael van Gerwen gooit al een paar weken ondermaats, ziet Vincent van der Voort. De voormalig profdarter is geschrokken van zijn niveau en beleving, zegt hij in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. "Hij heeft zo langzamerhand wel een probleem."

Druk programma

Van Gerwen speelt donderdagavond in zijn kwartfinale tegen nummer één van de wereld Luke Humphries en in het weekend is er weer een Euro Tour in Duitsland. Tijd om de benodigde rust te pakken is er niet. Eigenlijk kon hij Players Championship 8 dinsdag al niet missen, gezien zijn 70ste positie op de Players Championship of Merit. Maar het kon dus niet anders. Aan het einde van het seizoen is een top 64-klassering nodig om plaatsing voor de Players Championship Finals te verzekeren.

Premier League Darts 2025 | Stand, uitslagen, programma Michael van Gerwen en het prijzengeld De Premier League Darts is weer in volle gang. Zeventien weken lang elke donderdagavond strijden de acht uitverkoren darters om de totale prijzenpot van één miljoen pond. Michael van Gerwen is de enige Nederlandse deelnemer na een veelbesproken selectie. In april komt de Premier League naar Rotterdam. Lees hier alles wat je moet weten over het lucratieve toernooi.

Veel gemist en slechte dagen

De beste Nederlander van de wereld miste door zijn nieuwe afmelding al vier van de acht vloertoernooien die gespeeld zijn dit seizoen. Bij drie van de vier waar hij wél meedeed, vloog hij er in de eerste of tweede ronde al uit. Alleen tijdens Players Championship 5 bereikte hij de kwartfinales, zijn beste prestatie tot dusver.

Nieuwe aflevering Darts Draait Door

Dinsdag om 16.00 uur verschijnt de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door, waarin Van der Voort dieper ingaat op de gesteldheid van zijn vriend Van Gerwen. Beluister 'm dan via diverse kanalen als YouTube, Spotify en Apple Podcasts. Check hieronder de vorige aflevering, waarin Van der Voort zijn zorgen al uitte over Van Gerwen.