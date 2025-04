Enorme tweestrijd voor topdarter in Premier League Darts: 'Niet leuk om te zien wat er met hem gebeurt'

Chris Dobey en Stephen Bunting zijn dit seizoen met afstand de slechtste darters in de Premier League Darts. De twee Engelse darters staan met respectievelijk 5 en 0 punten op de onderste twee plekken in het klassement. Dobey heeft het er maar moeilijk mee, vertelt hij tegen Sportnieuws.nl.

"Het is zwaar", zegt Hollywood in gesprek met deze site in Berlijn. In de speelstad van donderdagavond hoopt hij echter dat Bunting onder hem blijft. "Hij speelt goed, maar hij heeft net dat kleine beetje geluk nodig. Alleen tegen mij speelde hij niet goed, maar we wisten van tevoren dat het voor ons allebei een grote kans was om stappen te maken in de Premier League. Er stond extra druk op en dat ging fout voor hem. Gelukkig voor mij had hij er meer last van dan ik."

Tweestrijd

Een paar weken geleden stond Dobey op drie punten, toen de twee vrienden tegen elkaar moesten. The Bullet bezweek onder de druk en zag Dobey uitlopen naar vijf punten. Hoe sneu Dobey het ook vindt voor Bunting, hij hoopt dat hij hem onder zich kan houden. "Ik wil niet dat hij over me heen gaat in de stand. Het is een harde competitie en buiten de oche zijn we goede vrienden." De Engelse topdarter zit dus soms echt met een tweestrijd.

'Niet leuk om te zien'

"Natuurlijk is het niet leuk om te zien wat er nu met hem gebeurt. Maar dat is ook darts. Je kunt niet alles winnen en hij zal moeten terugveren. Hij heeft deze week een paar goede runs gehad op de Pro Tour, dus misschien geeft hem dat de boost om ook in de Premier League goed te presteren." Ze spelen in Berlijn niet tegen elkaar. Dobey moet in zijn kwartfinale tegen Luke Littler. "Een geweldige vent, we zaten ook samen in het vliegtuig hier naartoe."

Darts Draait Door

