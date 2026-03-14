In Duitsland is het dartstoernooi European Darts Trophy bezig en zaterdagmiddag verschenen er veel Nederlanders in de Lokhalle te Göttingen. De middagsessie was een groot succes: alle landgenoten wonnen. In de avond komt ook Michael van Gerwen in actie.

Zaterdag wordt de tweede ronde afgewerkt en worden er 16 partijen voorgeschoteld aan de kijkers. Negen spelers hebben een Nederlands vlaggetje achter hun naam. In de middagsessie overleefden Jermaine Wattimena, Danny Noppert, Dirk van Duijvenbode en Wessel Nijman deze ronde.

Onderin dit artikel staan de uitslagen van de tweede ronde.

Michael van Gerwen

Ook in de avond gaan er Nederlandse darters spelen. Twee treffen elkaar: Michael van Gerwen en Niels Zonneveld. Misschien is Mighty Mike gebrand op het terugkrijgen van het recordgemiddelde op dit toernooi.

Another THRILLER in Goettingen!



It looked destined for Rob Cross to complete the comeback from 4-1 down. However, a missed dart at a single denied him a match dart - with van Duijvenbode there to punish!



Kevin Doets verbrak dat vrijdag in de eerste ronde. Doets had geen kind aan de Finse debutant Jonas Masalin. De Nederlander walste met 6-0 over zijn tegenstander heen en noteerde een moyenne van maar liefst 117,12. Daarmee brak hij het toernooirecord dat sinds 2018 op naam stond van Michael van Gerwen, die destijds tot 115,13 kwam.

Uitslagen 2e ronde

Jermaine Wattimena 6-5 Lukas Wenig

Damon Heta 6-3 Darius Labanauskas

Danny Noppert 6-1 Ricky Evans

Ross Smith 6-4 Dave Chisnall

Rob Cross 5-6 Dirk van Duijvenbode

Mike De Decker 2-6 Wessel Nijman

Chris Dobey v Luke Woodhouse

Ryan Searle v Daryl Gurney



Avondsessie

Josh Rock v Paul Krohne

Gerwyn Price v Joe Cullen

Martin Schindler v Richard Veenstra

Michael van Gerwen v Niels Zonneveld

Karel Sedlacek v Mensur Suljovic

Gian van Veen v Krzysztof Ratajski

Stephen Bunting v Niko Springer

Cam Crabtree v Kevin Doets

Wat is European Darts Trophy?

De European Darts Trophy is een evenement in de reeks Euro Tour en dit is de tweede van het jaar. Diverse toppers laten dit toernooi aan zich voorbijgaan, waaronder wereldkampioen Luke Littler. De Engelsman houdt niet zo van Duits publiek en skipt indien mogelijk evenementen in Duitsland. Gian van Veen is als eerste geplaatst.