In Duitsland is het dartstoernooi European Darts Trophy bezig en zaterdagmiddag verschenen er veel Nederlanders in de Lokhalle te Göttingen. De middagsessie was een groot succes: alle landgenoten wonnen. In de avond komt ook Michael van Gerwen in actie.
Zaterdag wordt de tweede ronde afgewerkt en worden er 16 partijen voorgeschoteld aan de kijkers. Negen spelers hebben een Nederlands vlaggetje achter hun naam. In de middagsessie overleefden Jermaine Wattimena, Danny Noppert, Dirk van Duijvenbode en Wessel Nijman deze ronde.
Onderin dit artikel staan de uitslagen van de tweede ronde.
Michael van Gerwen
Ook in de avond gaan er Nederlandse darters spelen. Twee treffen elkaar: Michael van Gerwen en Niels Zonneveld. Misschien is Mighty Mike gebrand op het terugkrijgen van het recordgemiddelde op dit toernooi.
Kevin Doets verbrak dat vrijdag in de eerste ronde. Doets had geen kind aan de Finse debutant Jonas Masalin. De Nederlander walste met 6-0 over zijn tegenstander heen en noteerde een moyenne van maar liefst 117,12. Daarmee brak hij het toernooirecord dat sinds 2018 op naam stond van Michael van Gerwen, die destijds tot 115,13 kwam.
Uitslagen 2e ronde
Jermaine Wattimena 6-5 Lukas Wenig
Damon Heta 6-3 Darius Labanauskas
Danny Noppert 6-1 Ricky Evans
Ross Smith 6-4 Dave Chisnall
Rob Cross 5-6 Dirk van Duijvenbode
Mike De Decker 2-6 Wessel Nijman
Chris Dobey v Luke Woodhouse
Ryan Searle v Daryl Gurney
Avondsessie
Josh Rock v Paul Krohne
Gerwyn Price v Joe Cullen
Martin Schindler v Richard Veenstra
Michael van Gerwen v Niels Zonneveld
Karel Sedlacek v Mensur Suljovic
Gian van Veen v Krzysztof Ratajski
Stephen Bunting v Niko Springer
Cam Crabtree v Kevin Doets
Wat is European Darts Trophy?
De European Darts Trophy is een evenement in de reeks Euro Tour en dit is de tweede van het jaar. Diverse toppers laten dit toernooi aan zich voorbijgaan, waaronder wereldkampioen Luke Littler. De Engelsman houdt niet zo van Duits publiek en skipt indien mogelijk evenementen in Duitsland. Gian van Veen is als eerste geplaatst.