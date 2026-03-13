Jonny Clayton pakte op de zesde Premier League-avond soeverein de zege en pakte daardoor een knappe voorsprong op de ranglijst. Echter liep de man uit Wales, bijvoorbeeld tijdens zijn partij met Michael van Gerwen, wel erg moeilijk over het podium. Na afloop onthulde hij waarom.

In Nottingham liet Clayton weer zien wat voor ijzersterke en constante darter hij is. In de eerste ronde won hij met 6-3 van Van Gerwen en vervolgens bond hij ook Stephen Bunting en Luke Humphries aan de zegekar. Echter viel de kijkers wel iets op. Clayton liep erg moeilijk over het podium en leek veel pijn te hebben aan zijn been. Dat zorgde voor zorgen bij de fans en de commentatoren.

"Wij zijn een klein beetje bezorgd, vooral de manier waarop hij loopt", zo vertelden de commentatoren bij ViaPlay. "Dat gaat niet vanzelf. Het ziet er ongeveer uit zoals ik 's ochtends mijn bed uit kom, dat is niet best. Hij is een beetje aan het hinkebenen. Het moet blijken hoeveel last hij ervan heeft, maar ik heb het idee dat hij er behoorlijk last van heeft. Het ziet er niet heel gezond uit."

Jichtaanval

Op de persconferentie na afloop van de Premier League-avond in Nottingham gaf Clayton zelf het verlossende woord. De darter uit Wales had last van een jichtaanval. Dit komt omdat Clayton lijdt aan Gout, een vorm van artritis. Die ziekte zorgt ervoor dat iemand soms een aanval van jicht krijgt en daardoor hevige pijn in zijn gewrichten op kan lopen. Clayton vertelt dat hij er het vaakst last van heeft in zijn enkels.

Door de jichtaanval had Clayton ook niet verwacht dat hij veel potten zou breken in Nottingham. "Mijn arm was gelukkig in orde, zo te zien", grapte The Ferret op de persconferentie na zijn tweede weekoverwinning. "Ik bleef oefenen zodat ik in beweging zou blijven. Als zit, wordt het alleen maar erger. Ik zie er wel al tegenop om straks mijn schoen uit te moeten trekken", kon de leider in het Premier League-klassement nog grapjes maken.