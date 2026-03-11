Danny Noppert kreeg het op de UK Open voor elkaar om de beste Nederlander te worden. Dat ondanks dat hij de eerste dagen doodziek was. Hij moest voor zijn eerste wedstrijden vijf keer overgeven en er stond tijdens de wedstrijd een emmertje in de buurt van de dartbaan, mocht hij nog een keer moeten. Vincent van der Voort kan zich helemaal voorstellen hoe Noppert zich gevoeld moet hebben.

Noppert bereikte ondanks zijn malaise de kwartfinales van de UK Open, waarin hij verloor van latere winnaar Luke Littler. Maar rond zijn eerste wedstrijden tegen Dimitri van den Bergh, Peter Wright en Luke Humphries voelde hij zich hondsberoerd, zei hij zelf. Van der Voort vertelt in de nieuwe aflevering van de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door over hoe hijzelf ook een keer geveld werd door zo'n griep.

'Petje af, grote klasse'

Eerst steekt hij de loftrompet over Noppert. "Het is echt heel knap als je je zo beroerd voelt, om zo te spelen en herstellen als Danny", zegt Van der Voort. "Heel knap dat het hem lukte. Hij gaf geen interviews, ging gelijk door naar bed. Ik ben dan vaak lamlendig, slapjes, zonder energie en moeilijk qua concentratie, maar hij stond er. Petje af, grote klasse." Noppert leek er weinig last van te hebben en gooide zelfs een iconische negendarter.

'Ik dacht dat ik kapot ging'

Het doet Van der Voort herinneren aan zijn eigen ziekte-aanval die hij tijdens het darten kreeg. "Ik heb het ook gehad tijdens een Pro Tour, toen kwam het ook omhoog en moest ik rennen. Ik heb toen overgegeven in een prullenbak. Ik had griep. 's Nachts had ik echt een mega hoge hartslag, ik dacht dat ik kapot ging. Toen heb ik iemand uit z'n bed gebeld en de ambulance laten komen."

'Ik lag op de gang'

Vervolgens werd Van der Voort 'op z'n Engels' behandeld. "In Nederland word je dan op een kamer gelegd, maar ik lag op de gang. Tussen de junkies en de mensen die op stap waren geweest zaterdagavond. Dan lig je daar, m'n bloeddruk ging door het plafond en ik lag op de gang aan een monitor. Elk kwartier moesten ze m'n bloeddruk opmeten, want die moest echt omlaag. Dat was een leuk nachtje", zegt hij cynisch grinnikend. "Maar ik heb het overleefd."

In de nieuwe aflevering van de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door bespreken ex-prof Vincent van der Voort en presentator Damian Vlottes de stand van zaken in de dartswereld. Luke Littler won de UK Open en Danny Noppert werd daar de beste Nederlander. Dit en meer hoor je in de nieuwe aflevering hieronder of kun je beluisteren en bekijken via onder meer YouTube, Spotify en Apple Podcasts.