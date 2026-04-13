Topdarter Michael van Gerwen weet wel hoe hij zich tussen de toernooien door moet vermaken. Afgelopen weekend was hij bij het REBiRTH Festival en al snel daarna bezocht hij een ander muzikaal evenement. Daarbij mocht hij zelfs een mopje meezingen.

Drievoudig wereldkampioen Van Gerwen heeft overal connecties en daar maakt de Brabander handig gebruik van. Bij REBiRTH nam hij plaats achter de draaitafel terwijl dj Bmberjack harde muziek aan het pompen was. De dj liet een speciale versie horen van Seven Nation Army, het opkomstnummer van Van Gerwen.

Mart Hoogkamer

Ook Mart Hoogkamer werd vereerd met een bezoek van de dartstopper. Op TikTok laat de populaire zanger een deel zien van hun gezamenlijke optreden.

"Hij was dolblij om op het podium te zingen", schrijft de hitmaker. In de video is te zien dat hij MVG aankondigt als "een van de allerbeste darters ter wereld", waarna Van Gerwen over de hekken klimt om het podium te bereiken.

Zwemmen

Vervolgens zet Hoogkamer zijn nummer Ik ga zwemmen in, met teksten als 'Ik ga zwemmen in Bacardi Lemon. Een echte tijger is niet te temmen.' Nadat Hoogkamer hem met een lachend gezicht aankijkt, vermoedelijk omdat Van Gerwen geen groot zangtalent is, lijkt de darter te zeggen: "Het is live."

Kinderen van Michael van Gerwen

Van Gerwen is de nummer 4 van de ranglijst PDC Order of Merit. Hij dreigt na een zwakke periode flink te gaan zakken.

Over dit seizoen zei hij tegen Online Darts: "Ik speel in fases goed, maar over het algemeen geniet ik er weer van. Dat is het belangrijkste. Ik voel me goed, ik voel me comfortabel. Nu moet ik zorgen dat ik ook weer resultaten ga halen. Ik weet dat er nog meer in zit, maar het belangrijkste is dat ik er weer plezier in heb. Thuis zit alles ook goed, mijn kinderen zitten goed in hun vel. Dat is heel belangrijk."

Premier League Darts

Van Gerwen is er vorige donderdag niet in geslaagd de tiende speelronde van de Premier League winnend af te sluiten. De 36-jarige Nederlander stond in de finale in Brighton met 5-2 voor tegen de Welshman Jonny Clayton en kreeg vier 'matchdarts' om de partij uit te gooien, maar slaagde daar niet in. Clayton won met 6-5 en loste de Engelsman Luke Littler af als koploper.

Na tien van de zeventien speelronden leidt Clayton met 24 punten. Littler is nu tweede met 21 punten. Van Gerwen en Van Veen nemen de vierde en vijfde plaats in met respectievelijk 16 en 12 punten.