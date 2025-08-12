Vincent van der Voort kreeg de afgelopen week genoeg dartfans op z'n dak. De oud-profdarter werd namelijk met de nodige bombarie aangekondigd voor een bekend toernooi, maar dat feest ging niet door. Vervolgens dachten sommige kijkers te weten waarom Van der Voort toch niet deelnam, maar in de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door vertelt hij dat daar niets van klopt.

Van der Voort (49) gooide recent nog in België en zag dat zijn niveau goed was. Dus hij was van plan om naar de MODUS Super Series te gaan. "Maar ik merkte een dag later al dat ik veel last had. Ik ben naar de fysiotherapeut en de chiropractor geweest, en die zeiden meteen dat het behoorlijk was teruggevallen." Vooral in zijn nek zat het vast. "Dan ken ik die draai niet maken."

Drie dagen darten is dan te veel van het goede, oordeelt Van der Voort. Van veel dartvolgers kreeg hij de meest bijzondere redenen voor zijn absentie te horen. "Ik kreeg van iemand een mail die zei dat ik bang was. Dat soort mensen bekijken het volledig anders dan ik het doe. Ik ga ervanuit dat als ik in een poule van vijf zit, dat ik wel bij de eerste drie kom. Dat betekent dat ik drie dagen moet spelen. En als zij zeggen: dat ga je waarschijnlijk niet halen. Wat moet je dan doen?"

'Dan moet je aan afspraak maken bij je dokter'

Van der Voort had niet verwacht dat er zoveel mensen hem zouden missen. "Ja, ik ga er vanuit: er is niemand in de hele wereld fan van Vincent van der Voort." Maar daar steekt presentator Damian Vlottes een stokje voor: "Jawel, een teamgenoot van mij! Dat weet je. Die heeft een shirt van jou, die slaapt erin!" Van der Voort zorgt vervolgens voor een grappig moment in de podcast: "Dan moet je een afspraak maken bij je dokter en jezelf na laten kijken."

Daarna gaat Fast Vinny weer op serieuze voet verder. "Maar ik had niet het idee dat iemand ermee bezig zou zijn dat ik niet meedoe, lekker belangrijk. Dat er dan mensen zeggen: 'Hij is bang om te verliezen'. Weet je hoe vaak ik verloren heb in mijn leven?"

Nóg een (mogelijke) afmelding

Er is kans dat Van der Voort zich afmeldt voor nóg een toernooi. De Matchplay voor senioren. "Zoals het er nu voor staat ga ik daar ook niet heen. Ik heb twee jaar lang met zoveel pijn in mijn voeten, nek en rug gespeeld, dat ga ik gewoon niet meer doen. Er moet echt wat veranderen. We zijn bezig om die spieren beter te maken. Niet omdat ik een comeback wil maken, maar omdat ik dan minder pijn heb in het normale leven."

Vlottes vraagt vervolgens aan Van der Voort of hij het gevoel heeft dat het op is. "Ja, dat gevoel heb je dan wel." Om nog aan te vullen: "Je moet er serieus rekening mee houden dat die hernia in mijn nek niet goed komt, met darten."

In de nieuwe aflevering van Darts Draait Door spreken presentator Damian Vlottes en oud-darter Vincent van der Voort niet alleen met Mike de Decker over zijn ervaringen aan de andere kant van de wereld, maar hebben ze het over allerlei andere ontwikkelingen in de de dartwereld. Beluister dat en meer hieronder of check in via diverse kanalen als YouTube, Spotify en Apple Podcasts.