Het lijkt voormalig profdarter Vincent van der Voort niet gegeven om een officiële rentree te maken aan de oche. De Nederlander zou eigenlijk volgende week meedoen aan de MODUS Super Series, maar daarvoor zegt hij nu op het laatste moment af.

Van der Voort leverde afgelopen jaar zijn tourkaart in vanwege aanhoudende fysieke klachten en persoonlijk leed. De drievoudig kwartfinalist van het WK verloor vorig jaar zijn zus, die lange tijd ernstig ziek was. Helemaal stoppen deed hij niet, want Van der Voort was actief op de Dutch Open in Assen samen met zijn zoon Kevin, gooide enkele demonstratietoernooien en zou meedoen aan de MODUS Super Series.

Meerdere afmeldingen

Van der Voort kampt al jaren met jicht en daardoor moest er ook een streep door het senioren-WK in februari. Een maand eerder zegde hij al voor de eerste keer af voor de MODUS Super Series, een toernooi waarbij spelers in een competitievorm tegen elkaar strijden. Dit keer is er opnieuw fysiek malheur. Van der Voort heeft last van zijn nek en rug, zo laat hij aan Sportnieuws.nl weten.

Alleen commentator

"Ik kan wel gooien, maar ik hou het niet lang vol", vertelde hij er bij. "Daardoor heb ik niet het gevoel dat ik kan winnen", aldus de 49-jarige ex-profdarter. Hij zal de komende tijd met een fysio kijken hoe hij dit fysieke ongemak kan verhelpen. Helemaal afwezig is Van der Voort niet bij de MODUS, hij voorziet de finaleweek wel van commentaar (in het Engels). "Ik zit gelukkig niet in mijn eentje, maar ik vind het niet spannend. Als het niet gaat, gaat het niet. Als ze het niks vinden, sturen ze me na een dag weer naar huis. Prima", zei hij in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door.

