En weer ligt darter Peter Wright er snel uit bij een toernooi. De excentrieke Schot verloor zaterdag van Cameron Menzies in de tweede ronde van de World Series of Darts Finals te Amsterdam. 'Snakebite' weet in elk geval wel waar het aan ligt dat hij een zwak jaar beleeft.

De tweevoudig wereldkampioen is 55 jaar, gaat al een hele tijd mee in de dartswereld en merkte dat hij wat minder geïnspireerd werd dan voorheen. Hij besloot zijn leefstijl te veranderen, waarbij hij keek naar bijvoorbeeld Luke Humphries. De Engelsman groeide pas uit tot prijswinnende wereldtopper nadat hij een flink aantal kilogram had afgeschud.

Tegen The Sun zegt Wright over zijn dieet: "Ik eet eerlijk gezegd amper nog. Slechts eenmaal per dag doe ik dat. Ik train en wandel. Ik heb geluk dat ik niet werd uitgekozen voor al die World Series dingen en de Premier League."

Gewicht

Wright plukt de vruchten van zijn inspanningen om slanker en fitter te worden. Ook geniet hij van de vrije tijd die het hem oplevert doordat hij minder evenementen afloopt dan eerst.

"Ik kan nu gewoon wat dingen doen in en om het huis, in plaats van dat ik van toernooi naar toernooi ren en aldoor in vliegtuigen zit. Ik voel me honderd keer beter. Ik voel me echt fit, ik heb meer focus en ik kan niet wachten tot dat zich vertaalt in mijn spel. Humphries verloor veel gewicht en dat hielp hem enorm. Bij Ross Smith ging het ook zo. Ik denk dat ik nog niet klaar ben met deze sport, al zeggen de statistieken wat anders."

Kracht

Toch zit er ook een nadeeltje aan zijn veranderende lichaam: daardoor zit er minder kracht in zijn worp. "Oh, dat is zeker zo", beaamt Wright.

"Vooral laatst in Milton Keynes. Oh mijn God, het pijltje ging maar een paar meter in een rechte lijn en crashte toen omlaag. Of het zwabberde ineens naar rechts en kwam niet terecht waar ik het wilde. Nu speel ik met een lichtere pijl die niet op die manier omlaag trekt."