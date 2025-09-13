Topdarter Raymond van Barneveld nam het in eigen land op tegen de Noorse Nederlander Cor Dekker. Het werd een zenuwslopend duel, waarin het er lang op leek dat Barney zou gaan verliezen. Dat wist hij echter op het nippertje te voorkomen.

Dekker mocht de eerste leg beginnen en dus moest de Nederlander de achtervolging inzetten. Van Barneveld gooide wel de eerste 180 van de wedstrijd. Beide darters wonnen telkens hun eigen leg. Zelfs als de 58-jarige in de problemen dreigde te komen, wist hij zijn eigen leg te finishen.

Er kwam steeds meer druk op voor Barney en het was uiteindelijk Dekker die zijn tegenstander als eerste brak. Aan de houding van Van Barneveld te zien ging hij er op dat moment niet meer vanuit dat hij de partij nog kon winnen van de Noor, die de sterkere speler was in het duel.

Dekker verspeelde echter zijn matchdarts bij een 5-3-voorsprong. Het publiek ging daarom nog eens extra achter Van Barneveld staan. Het kwam uiteindelijk aan op een elfde beslissinde leg. Daarin wist de Nederlander zich te herpakken en de zege naar zich toe te trekken.

Dekker liet na afloop zijn onvrede over het publiek merken. De toeschouwers in Amsterdam waren duidelijk op de hand van zijn tegenstander.

Slechte aanloop

Van Barneveld zat absoluut niet lekker in de wedstrijd en kon een opstekertje wel gebruiken. Op de Euro Tour in Praag vloog hij er kansloos uit in de eerste ronde tegen de Pool Krzysztof Ratajski en tijdens Players Championship 26 op dinsdag was het ook al na twee partijen klaar. Het beloofde weinig goeds voor de 57-jarige Barney in aanloop naar een 'thuiswedstrijd' in Amsterdam.

Audioproblemen Viaplay

In de uitzending van het toernooi op Viaplay was er tijdens de middagsessie sprake van problemen met de audio. Het geluid klonk blikkerig en liep niet gelijk met het beeld, tot frustratie van veel kijkers. Gelukkig was dit voor de aanvang van de wedstrijd van Barney verholpen.

Michael van Gerwen

Michael van Gerwen won vrijdagavond in de eerste ronde van Wessel Nijman. Hij komt zaterdagavond opnieuw in actie. Dan neemt Van Gerwen het op tegen oud-wereldkampioen Rob Cross. Ook Danny Noppert en Kevin Doets spelen in de avondsessie.