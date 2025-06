De kans is groot dat er een einde is gekomen aan het droomkoppel Gary Anderson/Peter Wright. De Schotse darters werden aan de schandpaal genageld door de Nederlanders Gian van Veen en Danny Noppert op de World Cup of Darts. De twee voormalig wereldkampioenen straalden niet uit nog terug te willen keren. Volgens ex-profdarter Vincent van der Voort is het einde nabij voor de twee.

Volgens de Nederlander (49) wist iedereen van tevoren dat Wright het niveau van Schotland zou bepalen. "En dan laten ze Anderson niet eens beginnen aan de wedstrijd, dat vind ik een grote fout", analyseert Van der Voort in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. "Ze laten het zo weer lopen, lijken niet tot op het bot gemotiveerd."

Kapers op de kust

En er zijn meer kapers op de kust namens Schotland, die reikhalzend uitkijken naar het moment dat Wright en/of Anderson de handdoek in de ring werpt. "Cameron Menzies komt er hard aan, die speelt heel goed momenteel. En Wright is flink aan het zakken op de wereldranglijst. Dat gaat wel hard hoor. En het is van Anderson sowieso maar de vraag of hij nog wil en de kans misschien liever aan een ander geeft."

'Hij is er heel relaxt onder'

Van der Voort onthult dat hij na de verrassend snelle uitschakeling van Schotland achter de schermen nog twintig minuten met Anderson zat te praten. "We hadden het eigenlijk vooral over zijn visvijver. Over dat het warm was en dat hij een dag later lekker op bed ging liggen. Hij was er heel relaxt onder en zo gaat hij ermee om. Hij doet z'n best en als het er niet in zit, dan is dat maar zo. En dat werkt wel voor hem de laatste jaren. Misschien is hij daarin ook wel een voorbeeld voor andere spelers. Bijvoorbeeld voor Raymond van Barneveld. Dat het niet telkens om leven en dood hoeft te gaan."

Beluister de podcast

Ex-profdarter Vincent van der Voort en presentator Damian Vlottes zijn in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door net terug van de World Cup of Darts en hebben genoeg te bespreken. Zo wordt voorspeld of Luke Littler ooit nog terugkeert in Duitsland na de vijandelijke ontvangst, is er vrees voor het einde van een groot koppel en is er irritatie over de houding van de PDC. Dit én meer, zoals het onbegrip over de toelating van Raymond van Barneveld aan een niet-PDC-toernooi, wordt besproken in de nieuwe aflevering van Darts Draait Door.

