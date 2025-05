Forse kritiek op Michael van Gerwen na mogelijk fatale zeperd: 'Hij is aangeschoten wild'

Michael van Gerwen verloor donderdag al in de eerste wedstrijd tijdens de Premier League-avond in Aberdeen en daardoor loopt hij mogelijk voor de tweede keer in zijn loopbaan de play-offs mis. De drievoudig wereldkampioen kreeg na afloop fikse kritiek over zijn houding.

Van Gerwen en Aspinall strijden onderling om een plekje in de play-offs en het toeval wilde dat ze tijdens de laatste twee reguliere avonden direct tegen elkaar moeten. In Aberdeen was deel één van de dubbele clash en doordat de Engelsman die won, wipt hij over Van Gerwen heen in de stand. De Nederland staat nu vijfde en lijkt voor de tweede keer in zijn carrière de play-offs van de Premier League te gaan missen.

Overtuiging bij Aspinall

De nederlaag van Van Gerwen werd uiteraard ook besproken in de studio bij Viaplay en daar lieten Vincent van der Voort zijn licht schijnen op de nederlaag van zijn goede vriend. Hij zag vooral een groot verschil tussen de uitstraling van de twee spelers: "Je ziet bij Aspinall er veel meer overtuiging in zitten. In de manier waarop hij op het podium staat, in het gooien."

"Hij staat er met een bepaalde verbetenheid dat hij het echt wil", vervolgt Van der Voort. Dat was volgens hem anders bij de drievoudig wereldkampioen: "Bij Michael is het meer zoeken of het lukt."

Van der Voort, die in de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door eerder ook al zijn mening gaf over de situatie van Van Gerwen, is van mening dat er wat zal moeten veranderen. "Na de Premier League zal er echt iets moeten gebeuren. Om weer steady te worden en naar het oude niveau te gaan."

Aangeschoten wild

De oud-darter heeft nog altijd het gevoel dat Van Gerwen dat oude niveau weer kan halen: "Ik denk dat hij nog steeds beter is dan wat Aspinall nu laat zien. Het is niet zo dat Michael nu verliest, omdat tegenstanders beter zijn of dat ze hem wegspelen. Het ligt puur bij hem."

Van der Voort ziet dat er veel is veranderd in de manier waarop hij aan de oche staat: "Vroeger liep hij het podium op en stond hij al met 1-0 of 2-0 voor. Alleen maar door zijn aanwezigheid. Nu is het aangeschoten wild."

