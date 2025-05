Pijnlijke aftocht dreigt voor Michael van Gerwen: topdarter diep in de penarie na dramatische avond in Premier League

Michael van Gerwen heeft donderdag in de Premier League een gigantische dreun gekregen. De Nederlander verloor in Aberdeen in zijn eerste partij van concurrent Nathan Aspinall en zag de Engelsman vervolgens ook nog de avond winnen. Van Gerwen moet daardoor serieus vrezen dat hij voor de tweede keer in zijn loopbaan de play-offs van het prestigieuze toernooi gaat mislopen.

Van Gerwen en Aspinall wisten vooraf dat zij onderling moesten gaan uitmaken wie zich na Luke Littler, Luke Humphries en Gerwyn Price als vierde voor de play-offs gaat plaatsen. De Nederlander had voor donderdag de beste papieren, want hij stond met 20 punten vierde en Aspinall stond daar één puntje achter. Aangezien in de laatste speelronde volgende week de nummer 4 tegen de nummer 5 moet, wisten ze dus dat ze elkaar twee keer op rij zouden tegenkomen.

Het zijn dus de weken voor de waarheid voor de twee darters, maar Van Gerwen had aan alle onzekerheid een einde kunnen maken door in Aberdeen de avond te winnen. Aspinall had echter geen zin om daaraan mee te werken, want hij stond na een superstart op een 3-0 voorsprong. De Engelsman gooide in de eerste leg een 70-finish, brak Van Gerwen met een 12-darter en hield na een gemiste pijl op de dubbel van de Nederlander vervolgens ook weer zijn leg.

Aspinall laat zich niet afleiden

Voor Van Gerwen stond de druk er daardoor vol op en hij kwam heel goed weg toen Aspinall in de vierde leg op zijn beurt een dart mistte op tops. De Engelsman mistte in de vijfde leg daarna weer twee pijlen en daardoor kon de drievoudig wereldkampioen terugbreken. Van Gerwen kon daardoor weer op gelijke hoogte komen, maar dat wist Aspinall te voorkomen met een schitterende 140-finish.

De Schotse fans hebben het niet zo op Engelse spelers en dus deden ze er alles aan om Aspinall uit zijn spel te krijgen. De Engelsman kreeg het steeds moeilijker om zich in te houden, maar hij ging er niet minder van darten en trok de voorsprong over de streep: 6-3.

Van Gerwen diep in de problemen

Aspinall won in de halve finale vervolgens met 6-1 van Stephen Bunting en versloeg Chris Dobey met dezelfde cijfers in de eindstrijd. De Engelsman heeft Van Gerwen daardoor in een heel moeilijk parket gebracht, want Aspinall heeft nu vier punten meer. Dat betekent dat Van Gerwen volgende week bij de laatste avond in Sheffield niet alleen van Aspinall moet verslaan, maar de hele speelronde moet zien te winnen om alsnog de play-offs te bereiken.

Dat wordt een loodzware opgave, want de drievoudig wereldkampioen staat na vijftien avonden nog altijd op nul gewonnen finales dit jaar. Van Gerwen haalde in twaalf eerdere deelnames aan de Premier League alleen in 2020 de play-offs niet en won het toernooi liefst zeven keer.