De Nederlandse topdarter Michael van Gerwen gaf afgelopen weekend een uniek kijkje achter de schermen. Tijdens de Euro Tour in Praag was tegelijkertijd de Formule 1-race op Monza bezig en daar bleek de darter mét collega Luke Littler bovenmatige interesse in te hebben.

Van Gerwen en Littler werden binnen enkele uren van elkaar uitgeschakeld in de derde ronde van de Euro Tour in de Tsjechische hoofdstad. Wereldkampioen Littler (18) viel als eerste, maar leek daar weinig om te geven. Direct na zijn uitschakeling slingerde hij zijn tablet aan om de Formule 1 te volgen. Met een lach staat hij op de selfie met Van Gerwen, een foto die door tienduizenden mensen werd geliket. "Ook goed hè, een uur later lagen ze er allebei uit", zag ook ex-prof Vincent van der Voort.

'Hij is af en toe best wel boos hoor'

In de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door bespreekt hij de opmerkelijke beelden van Van Gerwen en Littler. Presentator Damian Vlottes deed 'onderzoek' en kwam tot de conclusie dat de foto snel na Littlers uitschakeling werd genomen. "Die Littler staat er best wel relaxt in. Hij is af en toe best wel boos hoor - dat hebben we ook gezien - maar hij is ook heel vaak heel relaxt."

'Niet zo'n veelvraat als Van Gerwen'

Volgens Van der Voort wint Littler zo veel, dat hij 'niet die veelvraat is die bijvoorbeeld Phil Taylor en Van Gerwen zelf wel waren in hun hoogtijdagen'. "Zo is hij niet. Hij staat er gewoon heel relaxt in en gaat na zijn verliesbeurt gewoon lekker Formule 1 kijken." Kort na de opmerkelijke foto werd ook Van Gerwen uitgeschakeld in Praag. Hij gooide daarna nog wel tijdens Players Championship 26, maar trok zich na één verloren partij terug voor het volgende vloertoernooi. Dat alles om geen enkel risico te lopen voor een belangrijke thuiswedstrijd vrijdagavond.

Beluister de podcast

